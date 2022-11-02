لوكاكو تعرَّض للإصابة

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تعرّض المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لـ«إجهاد في العضلة الخلفية لفخذه الايسر» قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر، وبعد أسبوع على عودته الى الملاعب، وفق ما أعلن ناديه إنتر الايطالي أول من أمس. وغاب لوكاكو عن الملاعب منذ نهاية أغسطس بسبب إصابة مشابهة تعرض لها خلال التمارين، قبل أن يعود خلال الفوز 4-0 ضد فيكتوريا بيلزن التشيكي الاسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا عندما سجل هدفًا إثر دخوله من مقاعد البدلاء. وقال إنتر إن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً «سيعاد تقييمه في الأيام القليلة المقبلة»، وذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه ليس معرضاً بعد لخطر الغياب عن كأس العالم. وظهر لوكاكو من مقاعد البدلاء في المباراة ضد سامبدوريا التي فاز فيها النيراتزوري 3-0 السبت الماضي حيث تقدم إنتر للمركز الخامس في الدوري الإيطالي بفارق ثماني نقاط عن نابولي متصدر الدوري.