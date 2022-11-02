فتح باب تعيين القيادات... الرياضية

محلية

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية قراراً بالبدء بتعيين الشواغر القيادية في جميع وزارات وهيئات الدولة مع مراعاة تطبيق اللوائح والشروط على القيادات التي سيتم ترشيحها او تعيينها. وهيئة الرياضة من المؤسسات الحكومية المهمة لكونها تدير النشاط الرياضي سواء الترويحي او التنافسي... وهنا سيبدأ الاخ الوزير في اختيار من يستطيع ان يساير الوضع الرياضي الحالي بحكمة وتأنٍ وتعقل، وليس بتعيين قيادات «لأخذ الثأر». اعتقد ما اعنيه واضح، فقد نشرت اخبار في بعض المنصات الالكترونية بتعيين وترشيح بعض الاسماء الرياضية لشواغر هيئة الرياضة... وهم اشخاص رياضيون محترمون الا انني استغرب طريقة طرح الاسماء قبل ان تجرى لهم الاختبارات التي تم اقرارها من مجلس الخدمة في معرفة قدرات هذه الاسماء بأن يكونوا في هذه المناصب الخالية. فمنصب المدير العام شاغر، وايضا مدير القطاع الرياضي، ومنصب الرياضة للجميع، ومنصب الانشاءات، ومنصب الشؤون الادارية والمالية. وفي اعتقادي الشخصي أن يقوم الوزير باختيار مدير الهيئة أولا، ومن ثم يناقش اسماء الوكلاء المساعدين مع المدير الجديد، فتعيين ستة مناصب بقرار واحد فيه استعجال ورؤية غامضة بمدى قدرة المدير على التعامل مع الوكلاء المساعدين الذين عينوا من غير أخذ رأيه بطريقة سليمة لا يشوبها اي امور لا يتفق عليها المدير مع الوزير والوكلاء. فالاستراتيجية الرياضية تحتاج لتأنٍ فى اتخاذ القرار حتى لا تكون قراراتنا كقرارات اتحاد القدم «المعين»؟ اجبارية من غير تحضير مناسب فهل ستكون هناك مفاجآت في اختيار هؤلاء القياديين؟.... هالايام.... والله من وراء القصد.

