العتيبي: دعم القيادة أسهم في إنجازات «الرماية»

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أعلن نادي الرماية عن برنامج أنشطته للموسم الرياضي الجديد 2022 – 2023، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس مجلس إدارة النادي المهندس دعيج العتيبي ظهر أمس في فندق كراون بلازا، بحضور أمين السر العام عبيد العصيمي.

وأوضح العتيبي أن النادي استهل أنشطته بتنظيم النسخة الثالثة من بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السنوية الكبرى خلال الفترة من 29 أكتوبر الماضي وحتى 5 نوفمبر الحالي وفي جميع مسابقات الرماية، منوهاً بأن النادي سينظم كأس المغفور له الشيخ عبدالله المبارك لأسلحة الخرطوش خلال الفترة من 17 الى 19 الشهر الحالي، وكأس المغفور له الشيخ علي صباح السالم في أسلحة البندقية والمسدس والقوس والسهم، خلال الفترة من 8 الى 10 ديسمبر المقبل، وكأس الشيخ جابر العبدالله في أسلحة البندقية والمسدس والقوس والسهم خلال الفترة من 19 الى 21 يناير المقبل، وبطولة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الدولية السنوية الكبرى في جميع مسابقات الرماية خلال الفترة من 20 فبراير إلى 2 مارس المقبل، على أن تختتم أنشطة النادي ببطولة كأس المغفور له الشيخ صباح السالم الحمود في جميع مسابقات الرماية خلال الفترة من 16 الى 18 مارس المقبل.

وتحدث العتيبي عن الإنجازات المتواصلة للرماية الكويتية، مبيناً أن رماة وراميات الكويت حققوا منذ بداية العام الماضي 76 ميدالية متنوعة بواقع 26 ذهبية و26 فضية و24 برونزية على جميع المستويات، فيما كان أبرزها تحقيق البطل عبدالله الطرقي الرشيدي الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، كما أشار إلى الإنجازات المميزة التي تحققت في دورة ألعاب التضامن الإسلامي «قونيا 2022»، والميداليات الملونة التي حصدها أبطال وبطلات الكويت في بطولات دولية وآسيوية.

ونوه العتيبي إلى أن الرامي عبدالعزيز السعد تصدر تصنيف الاتحاد الآسيوي عن شهر أغسطس الماضي في رماية السكيت، فيما تصدر الرامي ناصر المقلد التصنيف القاري في رماية التراب، وتصدر أيضاً الرامية سارة الحوال تصنيف راميات التراب، مضيفاً أن هذه الإنجازات جميعها تحققت بفضل الاهتمام والدعم الذي تحظى به الرماية الكويتية ومنسبيها من قبل القيادة السياسية المتمثلة بسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله. وعبر العتيبي عن فخره واعتزازه بهذه الانتصارات التي سطرها أبطال وبطلات الكويت في جميع المحافل الدولية، مضيفا ان النادي سيسعى للمشاركة في بطولات مؤهلة إلى «أولمبياد باريس 2024»، مؤكداً ان النادي سيعد خطة لهذا الهدف المقبل.

وذكر أن رماة وراميات الكويت يبذلون كل جهودهم للحفاظ على استعدادهم الدائم للمشاركة في البطولات الدولية.

وتحدث العتيبي عن المشاركة الواسعة والنجاح الكبير في بطولة سمو ولي العهد السنوية الكبرى المقامة حالياً، مضيفا أن رماة وراميات الكويت يحرصون على المشاركة في هذه البطولة الغالية التي تقام في جميع مسابقات الرماية الأولمبية، للرجال والسيدات والناشئين والناشئات إلى جانب رماة ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الكويتية، ومشيراً إلى أن عددا من رماة دول الخليج يشاركون في هذا الكبير لرياضة الرماية.

وعبر العيبي عن سعادته بهذه المشاركة الواسعة، مشيداً بجهود أعضاء مجلس إدارة النادي وجميع اللجان العاملة في هذه البطولة وحرصهم على إنجاحها وإظهارها بالصورة اللائقة. وتقدم العتيبي باسمه وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة النادي بالشكر والتقدير لسمو ولي العهد على دعمه الكريم والمستمر للرماية الكويتية ولأبنائه الرماة، كما تقدم بالشكر لوزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ولمسؤولي الهيئة العامة للرياضة على دعمهم ومساندتهم لأنشطة النادي، كما أشاد بجهود وسائل الإعلام في تغطية أنشطة النادي وإبراز إنجازاته المشرفة.

