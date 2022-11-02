السالمية ضيفاً على الجهراء.. و«دربي» بين الفحيحيل والساحل

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تستكمل منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز بإقامة لقاءين اليوم، يجمع الأول الجهراء مع السالمية في الساعة الـ 05:30 مساءً على ستاد مبارك العيار، ويلتقي في الثاني الفحيحيل مع الساحل في الساعة الـ 07:50 مساءً على ستاد ثامر. في اللقاء الأول، يحل السالمية الرابع برصيد 219 نقاط، ضيفاً على الجهراء الخامس الذي يساويه في الرصيد ويتأخر عنه بفارق الأهداف. ورغم ذلك فإن حظوظ السالمية تبدو أوفر في الفوز خصوصاً أن الفريق قادم من انتصار ثمين على الكويت بنتيجة 3-2 في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ولي العهد التي غادرها الجهراء من الدور الأول بالخسارة 2-4 أمام كاظمة. لكن مسيرة السماوي في الدوري لم تكن جيدة في الفترة الماضية بعد أن غاب عنه الفوز في الجولات الأربع الأخيرة حيث خسر أمام الفحيحيل ثم تعادل 3 مرات مع كاظمة والقادسية والنصر على التوالي. وفي المباراة الثانية، يتنافس الجاران الفحيحيل والساحل في دربي المنطقة العاشرة الذي غالباً ما يشهد إثارة وحماس بين الفريقين. ويحتل الفحيحيل الذي يدربه السوري فراس الخطيب المركز السابع برصيد 9 نقاط، في حين يتذيل الساحل جدول الترتيب برصيد نقطتين، لكن فريق المدرب الوطني محمد دهيليس ظهر بصورة في كأس ولي العهد وأقصى النصر من الدور التمهيدي ثم التضامن الدور ربع النهائي وضرب موعداً مع السالمية في المربع الذهبي.

