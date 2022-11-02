إيقاف سعيد 3 مباريات وعزي مباراتين

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عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة مدافع كاظمة مبارك سعيد بالإيقاف 3 مباريات وغرامة 300 دينار، لاعتدائه على لاعب القادسية أحمد الرياحي في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ولي العهد وانتهت بفوز القادسية 2-0. كما عاقبت اللجنة مدافع كاظمة الآخر الجزائري عماد عزي بالإيقاف مباراتين وتغريمه 300 دينار لما قام به من اعتداء على لاعبي الأصفر في المباراة ذاتها. وأصدرت اللجنة عقوبات عدة على لاعبي الكويت والعربي للناشئين بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين في دوري الناشئين التي أقيمت يوم 15 أكتوبر الماضي. وعاقبت اللجنة لاعبي العربي علي وسمي وحسن أحمد ومناف الصراف وحسين طالب بالإيقاف 4 مباريات وغرامة 500 دينار، وأصدرت العقوبة ذاتها على لاعبي الكويت عبدالعزيز الضويحي وحسين البحراني وخالد الخرقاوي ومحمد حجي وناصر مبارك، في حين أوقفت لاعب الأبيض مهدي الحمر 6 مباريات مع تغريمه 700 دينار، وزميله بندر العازمي مباراة واحدة وتغريمه 100 دينار. وقررت اللجنة كذلك منع إداري النادي العربي علي معيوف من مرافقة الفريق 4 مباريات وتغريمه 500 دينار.