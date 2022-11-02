الكويت وكاظمة في «سوبر الصالات»

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يلتقي الكويت مع كاظمة في الساعة الـ 06:00 مساء اليوم على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في مباراة كأس السوبر لكرة الصالات. وأحرز الأبيض لقبي الدوري والكأس في الموسم الماضي، في حين احتل البرتقالي المركز الثاني في الدوري. وأكد الاسباني لويس فونسيكا مدرب الكويت أن فريقه قدم مستوى مميزاً، ويسعى للاستمرار بنفس الأداء، مشيراً إلى أن كاظمة منافس قوي ولديه مدرب رائع ولاعبون مميزون. في المقابل، قال البرتغالي تياغو بوليدو مدرب كاظمة ان لاعبيه يملكون الرغبة لتحقيق بطولة وتغيير الصورة كلياً بعد أن أظهروا قدرتهم على المنافسة في الموسم الماضي.

