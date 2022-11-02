الشهاب: جاهزون لاستضافة مواجهة مصر وبلجيكا 

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أكد رئيس مجلس إدارة شركة إيدو مؤيد الشهاب الانتهاء من الاستعدادات لاستضافة المباراة الودية التي ستجمع منتخبي مصر وبلجيكا في الساعة الـ 06:00 مساء يوم 18 أكتوبر الحالي على ستاد جابر الدولي.

وقال الشهاب، في تصريح صحافي، إن «شركة إيدو المنظمة للمباراة حرصت على عدم ترك شيء للصدفة، فيما يخص تنظيم المباراة، التي ستحظى بمتابعة العديد من دول العالم، لاسيما أن المنتخب البلجيكي سيخوض اللقاء، ليتوجه بعده مباشرة إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مونديال 2022».

ولفت إلى أن وفداً من الاتحاد المصري لكرة القدم زار الكويت مؤخرا للاطلاع على ستاد جابر، مبينا أن الوفد ابدى إعجابه الشديد بهذه المنشأة الرياضية التي تضاهي الملاعب العالمية. وأشار إلى أن الوفد زار أيضا ستاد نادي الكويت، وكان في استقباله رئيس النادي خالد الغانم، مبيناً أن الأخير أكد تقديم جميع الإمكانيات للمنتخب المصري الشقيق خلال زيارته لبلده الثاني الكويت، فور وصول الوفد.

وشدد الشهاب على أن مسؤولي الاتحادات المصري لكرة القدم، أكدوا أن «الفراعنة» سيشاركون بكل نجومهم المحترفين، وعلى رأسهم نجم ليفربول محمد صلاح، ونجم الأرسنال محمد النني العائد لتوه من الإصابة.

وأوضح أن صلاح أعرب لمسؤولي الاتحاد المصري عن ترحيبه بإقامة المباراة في دولة الكويت الشقيقة، معرباً عن سعادته بزيارة البلاد واللعب على أرضها ورسط جماهيرها العاشقة لكرة القدم، حيث غيبته الإصابة عن مواجهة المنتخبين الكويتي والمصري التي أقيمت ضمن استعدادات الفراعنة لمونديال 2018 في روسيا.

واختتم الشهاب تصريحه مؤكدا أن «إيدو» حريصة تماما على دخول وخروج الجماهير التي ستتابع المباراة دون صعوبات تذكر، خصوصا أن إمكانيات استاد جابر تساعد على هذا الأمر، كما سيتم فتح جميع البوابات أمام الجماهير المتوقع أن تملأ المدرجات، نظرا لكونها مباراة كبيرة، وتجمع منتخبين تكتظ صفوفهما بلاعبين عالميين.

