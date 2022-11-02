«الطموح» شارك في ندوة «تكافؤ الفرص»

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شارك نادي الطموح ممثلاً برئيس مجلس الادارة رحاب بورسلي وامين السر العام صديقة الانصاري في ندوة «تكافؤ الفرص بين الجنسين بالمجال الرياضي»، التي نظمها المجلس الأولمبي الآسيوي (OCA) بالتعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية واللجنة الأولمبية الدولية (IOC) واحتضنتها مملكة البحرين على مدار يومين. وشهدت الندوة حضور كوكبة من كبار القيادات الرياضية القارية والأولمبية تقدمهم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وراجا راندير سينغ القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وحسين المسلم المدير التنفيذي للمجلس الاولمبي الاسيوي رئيس الاتحاد الدولي للسباحة والشيخة حياة آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية عضو المكتب التنفيذي بالمجلس الاولمبي الاسيوي ورئيس لجنة المرأة وممثلي اللجان الاولمبية الاسيوية والقيادات الرياضية من 41 دولة، كما شهد افتتاح الندوة مداخلة عبر الفيديو لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ.

واوضحت رحاب بورسلي ان محاور الندوة تناولت دور اللجان الأولمبية الوطنية في تعزيز المساواة بين الجنسين لضمان مشاركة المرأة، وتمثيلها في جميع المجالات والقطاعات مثل عضوية مجالس إدارات اللجان الأولمبية وعضوية الإدارات الرسمية للأندية والاتحادات وبرامجها الإدارية والفنية، واعتماد أفضل الطرق والممارسات والاستراتيجيات لتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم القاعدة الشعبية لمشاركة السيدات في الرياضة. كما تناولت محاور الندوة آلية تمكين النساء منذ الصغر من خلال المناهج التعليمية وتوفير البيئة الآمنة وسن التشريعات التي تحمي وتكفل سلامتهن بالاضافة الى دور الاسرة.

وقدمت بورسلي الشكر إلى المجلس الاولمبي الاسيوي واللجنة الاولمبية البحرينية واشادت بدور المجلس الأولمبي الآسيوي في دعم المساواة بين الجنسين في اللجان الأولمبية الوطنية الآسيوية لإشراك المرأة في عملية صنع القرار وتعزيز حضورها بصورة أكبر في مختلف مجالات العمل الرياضي، كما قدمت الشكر الى اللجنة الاولمبية البحرينية والاشقاء بمملكة البحرين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

