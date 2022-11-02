القادسية هزم الكويت في «الطائرة»

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حقق القادسية انتصارا مستحقا على الكويت 3-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن بطولة الاتحاد للكرة الطائرة والتي شهدت أيضا تحقيق كاظمة فوزا شاقا على برقان 3-2، فيما فاجأ الصليبخات نظيره الجهراء وهزمه 3-1، وتغلب العربي بسهولة على الشباب 3-0. وبهذه النتائج ارتقى كاظمة إلى صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة، يأتي بعده الكويت 18 نقطة، ثم القادسية 17 نقطة، والعربي 12 نقطة، والجهراء 10 نقاط، والساحل والصليبخات 7 نقاط، ثم برقان 6 نقاط، وأخيراً الشباب دون رصيد من النقاط.

ويشارك في البطولة 9 أندية بعد انسحاب التضامن واليرموك لعدم جاهزيتهما، وهي تقام بنظام الدوري من دور واحد على أن تتأهل الفرق الاربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي ويتأهل الفائزون إلى المباراة النهائية.

وضمنت الفرق الأربعة الكبار كاظمة والكويت والقادسية والعربي بلوغها الدور نصف النهائي قبل الجولة الأخيرة غدا.

وقدم القادسية عرضا قويا أمام الكويت وأنهى الشوطين الأولين لصالحه دون صعوبة 25-20، و25-16، قبل أن يعود الكويت في الشوط الثالث وينهيه لصالحه 25-16، إلا أن القادسية عاد بقوة في الشوط الرابع وحسمه 25-18 ليحقق انتصارا مستحقاً. وواجه كاظمة صعوبة كبيرة في الفوز على برقان المجتهد حيث تقدم البرتقالي في الشوط الاول 25-22، قبل أن يعادل برقان النتيجة الاشواط بالفوز 25-22، ثم يتقدم 2-1 بالفوز بالشوط الثالث 28-26، إلا أن كاظمة استطاع انهاء الشوطين التاليين 25-19، و15-10.

وقدم الصليبخات عرضا مميزا بقيادة مدربه التونسي نيازي بن منجي ومساعده المصري أحمد حلمي اللذين قادا فريقهما إلى الفوز على الجهراء بواقع 25-22، 25-16، 14-25، و25-22. وفي المباراة الأخيرة لم يجد العربي صعوبة في انهاء الاشواط الثلاثة لصالحه أمام الشباب 25-22، 25-19، 25-17.

