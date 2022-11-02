مسؤولية النواب والحكومة عن تبني موازنة حكومة سابقة

الاخيرة

أما وأنّ النواب أقروا الموازنة العامة للدولة، فإن العمل البرلماني انتظم، وأصبح على الجميع تحمل مسؤولية أفعالهم، انطلاقا من القاعدة القانونية «أنّ النائب هو ممثل لكل الشعب، المؤيدين والمعارضين»، وهو ما ينطبق أيضا على أعماله في المجلس، فإن عارض قانونا معينا، ونال هذا القانون الغلبة النيابية وأصبح نافذا فلا حجة له إذا أعلن لاحقا أنَّه عارضه، فالتأييد والمعارضة ضمن اللعبة البرلمانية لا تعفي من المسؤولية.

مناسبة التذكير بهذه القاعدة الأساس في العمل الديموقراطي أمران، أولهما: عدم رمي التهم على الآخرين، وثانيهما: عدم تحميل الحكومة مسؤولية أنها أتت بموازنة وضعتها حكومة سابقة، بمعنى إذا كانت الحكومة الحالية غير مسؤولة عن أعمال سابقاتها، فهي أيضا معنية أولاً وأخيراً بأن تضع الموازنة التي تراها مناسبة، لكن وإن استعانت بما وضعه غيرها فهي تتحمل المسؤولية عنها، ولا يمكنها التنصل منها أيضا.

«الميزانية» تعني برنامج العمل الذي ستسير عليه الحكومة لسنة مقبلة، وفي أحيان كثيرة تتضمن بعض المشاريع والقرارات دائم العمل بها، كرفع الرسوم ووضع الضرائب، والتي تصبح ملزمة للجميع.

في المقابل لا يحق للنائب بعد إقرار الميزانية أن يتنصل من المسؤولية عن أي بند من بنودها، ولهذا عليه تحمل تبعات ما تم إقراره في الجلسة العامة، ويعمل لاحقا على التطوير ضمن رؤية واضحة، يسعى من خلالها إلى تأكيد دوره كمشرع، وأن يكون على قناعة أن القوانين لا توضع من أجل مصلحة أشخاص إنما لتطوير المجتمع ككل، ولها صفة الاستمرارية.

صحيح أن هناك أخطاء شهدتها المرحلة الماضية، خصوصا فيما يتعلق بتبني ما أقرته الحكومة السابقة، وهذه إحدى المثالب التي يجب النظر إليها في عملية تطوير اللائحة الداخلية للمجلس ومعالجة كل الثغرات التي ظهرت في العقود الستة الماضية من عمر الديموقراطية، ولا يمكن أن يتم ذلك بالمناكفات أو الصفقات، إنما بالعمل الجاد والترفُّع عن المصالح الخاصة لمصلحة الشعب والدولة.

اليوم يمكن أن تشكل الإرباكات التي شهدتها المرحلة القصيرة الماضية حافزا لتطوير اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، من أجل مزيد من مأسسة العمل وتوضيح العلاقة بين السلطتين، كي لا يكون هناك أي بناء على خلل، لأن أي عيب في أساس البناء يؤدي إلى سرعة تداعيه، ويصعب الترميم لأن عوامل الزمن تجعله عرضة للانهيار، فهل يدرك السادة النواب والوزراء هذا ويبدؤون العمل على إعادة النظر في العيوب وإصلاحها؟

