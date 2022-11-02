التنمُّر عند الكبار!

الاخيرة

تعتني المجتمعات المتقدمة بظاهرة «التنمر» عند الصغار ومعالجة الآثار النفسية المصاحبة لها، أعتقد أنه على المجتمعات المتخلفة والعربية منها النظر في ظاهرة «التنمر» عند الكبار التي تعكس حالات نفسية شديدة الاضطراب تؤدي في كثير من الاحيان إلى نرجسية خطيرة وانتفاخ كاذب ومؤذٍ للذات يؤدي إلى تعدٍّ دائم على الآخرين ثم البحث عن الأسباب لتبرير ذلك التعدي غير المبرر..

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وأعتقد أن ما قام به طغاة أمثال هتلر وستالين وصدام والقذافي يعكس حالات «تنمر كبار» خطيرة تبدأ بالتشكيك فيما يقوله المحيطون والمقربون ولا ترضى بالرأي الآخر مهما كان صوابه أو صحته وحكمته ومنعه للدمار المحتمل حدوثه، مما أدى في النهاية إلى القمع والقتل وأفران الإبادة والمقابر الجماعية ودفع البشرية لـ 50 مليون ضحية ثمناً لتلك الظاهرة الخطيرة المسكوت عنها!

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وما الحروب الأهلية العربية والانسدادات السياسية والأزمات التي تلد أزمات والتي تعطل مسيرة التنمية في البلاد المعنية إلا ظواهر أخرى لعارض تنمر الكبار الخطير، حيث ترى الأطراف النرجسية المبتلاة أن الحق كل الحق هو ما ينطق به لسانها والباطل كل الباطل ما يأتي من الآخرين، رغم أن الحقائق الجلية في كثير من الأحيان تظهر العكس تماماً...

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آخر محطة:

1- من يقرأ بتمعن محاضر جلسات مجلس الأمة الكويتي في بداياته وإبان عصر الكويت الذهبي سيشهد مقدار الرقي والاحترام بين الوزراء والنواب والنواب والنواب مما مهد لتسارع عجلة التنمية والتقدم.

2- بدأت الكويت بالتخلف عندما بدأت ظواهر النرجسية والتنمر والتكبر وعلو الصوت وعدم الاحترام تطغى على مناقشات الأعضاء، وعكس نهج الاستجوابات الكرنفالية غير المسبوقة في العالم ظاهرة التنمر النيابي على الوزراء أو على زملائهم النواب المخالفين لهم في الرأي فتوقفت عمليات التنمية وتخلف البلد... التنمر والتأزم يجب أن يتوقفا كي يتحرك البلد!

