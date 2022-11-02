محامية مصرية بين «أكثر المؤثرين» في كبار السن عالمياً

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اختارت الأمم المتحدة المحامية المصرية دينا حشيش بين أكثر 50 شخصا مؤثرا في كبار السن على مستوى العالم، بسبب جهودها الكبيرة في الاهتمام بهذه الفئة لاسيما خلال فترة العزلة التي صاحبت انتشار وباء «كورونا». ودينا محامية مصرية تخرجت في كلية الحقوق جامعة القاهرة، ثم سافرت للدراسة بالولايات المتحدة حيث حصلت على الماجستير من جامعة ستانفورد في حوكمة الشركات وعملت في العديد مكاتب المحاماه الدولية في نيويورك وميلانو.

وتزامنت فترة مرض والد دينا مع انتشار وباء «كورونا» حيث وجدت نفسها تبحث عن وسيلة تسهل الحصول على خدمة طبية منزلية، وتوفير الاحتياجات اليومية اللازمة له دون الاضطرار للتردد على العيادات الطبية أو المستشفيات لاسيما مع القلق من انتشار العدوى. وأمام هذا الوضع أقدمت دينا على إنشاء مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» باسم «غولدن ييرز»، الهدف الأساسي منها تبادل المعلومات والخبرات الحياتية بين القائمين على رعاية كبار السن، وتقديم الدعم والمساعدة النفسية لمتولي رعاية كبار السن.

