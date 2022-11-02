خبير يكشف خطورة استخدام «واتساب»

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كشف خبير روسي في أمن المعلومات مخاطر استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب»، مشيرا إلى التطبيق مثله مثل برنامج المراسلة «ماسنجر» الشهير، غالبا ما تكتشف فيه نقاط ضعف حرجة. لذلك يمكن اعتباره الأكثر خطورة.

وقال الخبير أندريه سلوبودتشيكوف: «لقد سمح تحديد نقاط الضعف في التطبيق، بتشغيل تعليمات برمجية عشوائية على الجهاز والحصول على المعلومات اللازمة بصورة كاملة. ومن اجل ذلك يرسل الهاكرز مقاطع فيديو فيها تعليمات برمجية ضارة».

وأوضح «غالبا ما يكون سبب التسريبات أخطاء يقترفها المستخدم، بما فيها عدم تحديث التطبيق».

وكان «واتساب»، أطلق خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إعادة الاستماع إلى رسائلهم الصوتية قبل إرسالها. وتتيح الخاصية الجديدة للمستخدم تسجيل الرسالة الصوتية وحفظها لفترة من الوقت حتى يقوم بإرسالها أو حذفها، وهو ما يتيح له مراجعتها والتأكد من أنها مسموعة ولا تحتوي على أخطاء قبل إرسالها. ويجب اتباع عدة خطوات لاستخدام هذه الخاصية تتضمن:

? اضغط على رمز الميكرفون واسحبه إلى أعلى، ثم سجل الرسالة الصوتية.

? اضغط على زر إيقاف وهو ما يتيح لك إعادة تشغيل الرسالة والاستماع إليها بالضغط على زر تشغيل.

? أرسل الرسالة بالنقر على زر السهم الأزرق.

