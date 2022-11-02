1.393 مليار دينار مكاسب البورصة في أكتوبر

مال وأعمال

حققت البورصة مكاسب خلال شهر أكتوبر بنسبة 3 في المئة وبقيمة 1.393 مليار دينار خلال أكتوبر لترتفع من 45.459 مليار دينار نهاية سبتمبر إلى 46.852 مليار دينار في نهاية أكتوبر، كما ارتفعت هذه القيمة بنسبة 13.1 في المئة وبقيمة 5.45 مليارات دينار من بداية 2022، وذلك بعد أن كانت 41.395 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2021.

كما زادت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 3.1 في المئة وبقيمة 1.139 مليار دينار من 36.515 مليار دينار إلى 37.654 مليار دينار، وارتفعت من بداية السنة بنسبة 21 في المئة وبنحو 6.53 مليار دينار وذلك بعد أن كانت 31.124 مليار دينار في ديسمبر.

وجاءت الارتفاعات نتيجة عدة عوامل ايجابية منها:-

- استقرار الحالة السياسية في البلاد من تشكيل حكومة جديدة وبدء الفصل التشريعي الجديد، وهو الأمر الذي كان له تأثير واضح على زيادة ثقة المتداولين وتفاؤلهم بالمرحلة المقبلة لتطوير المناخ الاستثماري وتفعيل خطط التنمية.

- تفاؤل المستثمرين حيال المزيد من الإدراجات والاستحواذات في الفترة القادمة.

- استقرار أسعار النفط عند مستويات جيدة من تفاؤل المستثمرين حيال الفترة القادمة إذ ستوفر فوائض مالية تساعد على تنفيذ خطط تنموية.

- استمرار التوقعات بأن ينمو الاقتصاد الكويتي في العام الحالي.

وصعدت القيمة السوقية للسوق الرئيس خلال أكتوبر بنسبة 2.8% وبقيمة 254 مليون دينار من 8.943 مليارات دينار إلى 9.197 مليارات دينار، ولكنها تراجعت منذ بداية العام 10.4% وبنحو 1.073 مليار دينار، وذلك مقارنة مع 10.27 مليارات دينار في نهاية ديسمبر. وارتفع المؤشر العام خلال أكتوبر بنحو 3 في المئة، بنمو بلغ 212.7 نقطة ليرتفع من 7105.7 نقطة نهاية سبتمبر إلى 7318.41 نقطة في نهاية أكتوبر، وارتفع من بداية العام بنسبة 3.9 % وبنحو 275 نقطة.

وزاد مؤشر السوق الأول 3% وبـ 241.1 نقطة من 7949.86 نقطة إلى 8190.94 نقطة، كما ارتفع من بداية السنة بنسبة 7.2 في المئة وبنحو 551.8 نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسي 3%، وبنحو 241.1 نقطة من 5338.38 نقطة إلى 5489.6 نقطة، وسجل مؤشر رئيسي 50 ارتفاعاً بنسبة 2.5 % بـ 137.5 نقطة من 5511.3 نقطة، إلى 5623.63 نقطة، فيما شهدت اسواق الخليج تبايناً خلال أكتوبر الماضي.

السوق السعودي

ارتفع مؤشر السوق الرئيسة بنحو 0.3% مرتداً للمنطقة الخضراء بعد 4 جلسات متتالية من الانخفاض.

وجاء الدعم من سهم الأهلي السعودي الذي قفز بنحو 3% مرتداً من أدنى مستوياته في 14 شهراً بعد أن أوضح البنك في بيان صحافي له أن الاستثمار في كريدي سويس جزء من المحفظة الاستثمارية الإجمالية لدى البنك الأهلي السعودي البالغة 68.7 مليار دولار.

مضيفاً أن هذه الشراكة ستشكل 2.2% من مجموع الاستثمار المبدئي للبنك الأهلي السعودي و3.5% من إجمالي حقوق المساهمين و0.6% من إجمالي الأصول الموحدة. وعلى الصعيد الشهري، ارتفع المؤشر السعودي بأكثر من 2% في شهر أكتوبر بعد تراجعه بنسبة 7% في شهر سبتمبر الذي سبقه.

بورصة مصر

واصل المؤشر الثلاثيني مساره الصاعد مرتفعاً بأكثر من 2% ليغلق فوق مستويات 11300 نقطة للمرة الأولى له في نحو 7 أشهر.

وأعلنت مصر بنهاية الأسبوع الماضي عن رفع الفائدة بواقع 200 نقطة اساس بالإضافة إلى قرار تحديد قيمة الجنيه بناء على قوى العرض والطلب.

كما توصلت إلى اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

وعلى الصعيد الشهري، قفز المؤشر الثلاثيني بنحو 16% في شهر أكتوبر محققاً أعلى مكاسب شهرية في أكثر من 6 سنوات.

أسواق الخليج

قفز مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 7% في شهر أكتوبر مسجلاً إغلاقاً شهرياً فوق مستويات 10400 نقطة للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء الدعم بشكل رئيسي من سهم العالمية القابضة الذي ارتفع بأكثر من 13% خلال أكتوبر مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً.

بالمقابل، سجل مؤشر سوق دبي خسائر شهرية بنحو 0.2% في أكتوبر متراجعاً للشهر الثاني على التوالي.

