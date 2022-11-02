«KIB» شارك في المؤتمر الاستثماري لـ «EFG Hermes»

مال وأعمال

محتلا مكانة ريادية بين رواد الصناعة المالية بتعزيز تواجده في الملتقيات والمحافل الدولية الكبرى، شارك بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا في أعمال الدورة السنوية السادسة عشرة من المؤتمر الاستثماري للمجموعة المالية «EFG Hermes One-on-One» والذي أقيم في دبي، في نسخته للعام - تحت عنوان «تجاوز تحديات التضخم واستكشاف الفرص الاستثمارية بالأسواق الناشئة والمبتدئة»- والذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

هذا، وقد جاءت مشاركة KIB - ممثلا في كل من مدير عام إدارة الرقابة المالية والتخطيط والمدير المالي، أجاي توماس، والمدير التنفيذي لعلاقات المستثمرين والتقارير المالية، عبد الله العسعوسي -بهدف تسليط الضوء على مستجدات البنك، وأبرز إنجازاته، إضافة إلى استعراض المعلومات والمؤشرات المالية وتطلعات قطاع الأعمال أمام جمهور من المستثمرين المحتملين.

وفي تعليقه حول استضافة البنك للمشاركة في هذا المؤتمر، قال توماس: «بداية، نود أن نتوجه بالشكر لـ EFG Hermes على تنظيم مؤتمر «EFG Hermes» الاستثماري لبحث فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة والمبتدئة، حيث يشهد مشاركة ممثلي الإدارات التنفيذية لمئات الشركات من كل دول المنطقة، والذين يعقدون اجتماعات مباشرة مع كبرى المستثمرين الدوليين بالعديد من المؤسسات المالية والشركات وفخر لنا في KIB أن كنا من بين المشاركين هذا الحدث الهام لتسليط الضوء على مستجدات البنك، وأبرز إنجازاته»

ومن جانبه، أشاد العسعوسي بجهود Hermes EFG المتواصلة لدعم المستثمرين ودفع مساعيهم الاستثمارية نحو فرص نمو واعدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة المختلفة التي تعمل بها، مسلطا الضوء على دور القطاع المصرفي الحيوي في هذا الإطار، باعتبارها من أقوى القطاعات في دول الخليج العربي، والتي خلال الأعوام الماضية استطاعت أن تغير من نماذج عملها لتواكب تطورات ما بعد الجائحة.

وممثلين عن البنك، تبادل كل من توماس والعسعوسي أوجه النظر مع المشاركين خلال الجلسات الحوارية وحلقات النقاش، التي تطرقت إلى عدة مواضيع ملحة، حيث أبدى المشاركون اهتماما كبيرا بالتعرف على أحدث تطورات البنك وآخر مستجدات تنفيذ الاستراتيجية والبيانات والمؤشرات المالية للبنك. وفي تعليق منه، صرح العسعوسي «اجتمعنا مع مجموعة من ممثلي شركات ومؤسسات استثمارية ومالية رائدة في هذا المؤتمر البارز، وسلطنا الضوء على أبرز إنجازات البنك وأحدث المعلومات والمؤشرات المالية للبنك، حيث يعتبر البنك نموذجا يحتذى للشركات المدرجة في بورصة الكويت -السوق الأول، حيث نسعى إلى تأكيد كفاءتنا العالية، والقيمة المضافة التي نوفرها، وتميزنا في تنفيذ الإجراءات التطويرية التي تتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال، الأمر الذي يعزز آفاق النمو والتوسع لعملياتنا.

بالتركيز على مشهد الأسواق المالية في المنطقة، أشار توماس ضمن المناقشات التي بحثت الآفاق الجديدة للفرص الاستثمارية في دول الخليج العربي، إلى الانتعاش الذي شهدته منذ عام 2021، وهو الأمر الذي زاد من ثقة مجتمع الاستثمار في تلك الأسواق، نظرا للسياسيات المالية والنقدية وسياسات إدارة المخاطر الناجحة التي تبنتها، منوها إلى سعي الكويت نحو توفير مناخ استثماري واعد.

