«الدراسات المصرفية» سلَّط الضوء على «المخاطر في العصر الرقمي»

مال وأعمال

أصدر معهد الدراسات المصرفية اصداراً جديداً من نشرة «إضاءات مالية ومصرفية» لشهر نوفمبر 2022 والذي تناول فيه مستقبل المخاطر في العصر الرقمي حيث اوضح الاصدار ان العالم يشهد تقدماً متسارعاً في عصر التكنولوجيا الرقمية بشكل غير مسبوق، حيث وصلت التكنولوجيا الرقمية إلى حوالي 50% من سكان الدول النامية في أقل من عقدين، وأحدثت تحولاً ملحوظاً في أغلب المجتمعات. وبالتالي يصفها البعض بأنها من أهم عوامل تحقيق المساواة في العصر الحديث، ويصفها آخرون بأنها السبب في إنتاج عديد من المخاطر والتحديات غير المسبوقة، التي أدت إلى حدوث انتهاكات للخصوصية، وإرهاب إلكتروني واختراق للبيانات، لذلك سارعت الدول والمؤسسات إلى إيجاد حلول لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية من ناحية، والعمل على تجنب المخاطر المترتبة عليها وتقليلها من ناحية أخرى.

وان الثورة الرقمية أو ما يطلق عليها (الثورة الصناعية الرابعة)، حيث تتجه أنظار العالم إلى رقمنة كل ما يحيط بالإنسان، وذلك من خلال إنتاج عديد من التقنيات الحديثة، التي ساعدت على خلق فرص جديدة ومتنوعة، كما أنها أحدثت تغيراً في حياة الأفراد وطريقة تعاملهم فيما بينهم وتجاه الأشياء، ومن خلال تسارع التطورات التقنية الحديثة وتطبيقها في عديد من المجالات ورقمنة كثير من الخدمات، وبالتالي تحسين عملية اتخاذ القرارات على جميع المستويات، كما ساهمت الثورة الرقمية في التخلص من آلاف السجلات الورقية التي كانت تستغرق فترات طويلة من الوقت للبحث عن معلومة، وحلت مكانها آليات تقنية لديها القدرة على الوصول إلى المعلومات والبحث عنها في بضع ثوانٍ، موفرةً بذلك الوقت والجهد والتكلفة.

وسلط الاصدار الجديد على أنواع المخاطر الرقمية وهي: مخاطر رقمنة المعلومات، المخاطر الاجتماعية، مخاطر الخصوصية وتبادل المعلومات، مخاطر الإرهاب الإلكتروني والقرصنة في العصر الرقمي، مخاطر العمليات التجارية (التجارة الإلكترونية)، ومخاطر البنية التحتية الرقمية.

