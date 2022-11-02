«البحرينية الكويتية للتأمين» أعلنت شراكتها مع منصة «بيما»

مال وأعمال

أعلنت الشركة البحرينية - الكويتية للتأمين «جي آي جي البحرين» عن اطلاق منصة «بيما» لتأمين المركبات في المنطقة، والتي تعتبر أنجح منصة تأمين رقمية بنظامي «الدفع لكل كيلومتر» و«الاسترداد النقدي»، حيث يمكن لأي مستخدم الوصول الى خدماتها عبر الموقع الالكتروني www.bkicbeema.bh. لقد أحدثت «بيما» تغييرا كبيرا في قطاع التأمين بدولة الامارات العربية المتحدة منذ انطلاقها في العام 2019م، وهي الآن تواصل توسعها لتقدم المزيد من الخدمات المميزة للعملاء في مملكة البحرين وذلك من خلال الشراكة مع جي آي جي البحرين. وتقدم منصة «بيما» الرقمية خدمة تأمين الدفع لكل كيلومتر الذي يحصل من خلاله العملاء على قيمة استرداد نقدي يصل الى 25 % من النقود التي يدفعونها مقابل تأمين مركباتهم اذا قطعت أقل من 20?000 كيلومتر في السنة».

وأقيم حفل توقيع اتفاقية الشراكة في الثالث من شهر أكتوبر لعام 2022 في برج الشركة بمملكة البحرين بحضور عبدالله سلطان، الرئيس التنفيذي وعلي نور، رئيس العمليات من جانب جي آي جي البحرين ونيكولا جاريللي، الرئيس التنفيذي وسارة الرميثي رئيس تطوير الأعمال والالتزام من جانب بيما لخدمات التأمين.

من جانبه، قال عبد الله سلطان، الرئيس التنفيذي لجي آي جي البحرين «انه لمن دواعي السرور التعاون مع شركة رائدة في خدمات التأمين الرقمي كشركة بيما، حيث نؤمن بأن هذا التعاون سوف يحدث تغييراً كبيراً في سوق التأمين البحرينية.

