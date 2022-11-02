درويش: أدوات استثمارية تدعم «التنمية المستدامة»

مال وأعمال

صرحت نائب الأمين العام ومدير مركز دراسات الاستثمار باتحاد شركات الاستثمارالوكالة فدوى درويش بأنه وفي اطار سعي اتحاد شركات الاستثمار لمواكبة كل التطورات التي تهم قطاع الاستثمار وبالاشارة الى التعديلات التي قامت بها هيئة اسواق المال على اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عنها بشأن «التمويل المستدام»، نظم مركز دراسات الاستثمار البرنامج التدريبي «التمويل المستدام» لمساعدة الشركات وكل المهتمين على فهم وتطبيق متطلبات الهيئة في هذا الخصوص، وذلك على مدار ثلاثة ايام 30 اكتوبر - 01 نوفمبر 2022.

وقد قدم البرنامج د احمد طرابلسي - الذي يمتلك خبرة مهنية تزيد على 15 عاماً في الخدمات المصرفية والمصرفية الاسلامية والاستشارات المصرفية الاستثمارية وتطوير الأعمال، كما انه معتمد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والاسلامية «AAOIFI» في المحاسبة الاسلامية (CIPA) والمراقبة والتدقيق الشرعي (CSAA)، ومعتمد من قبل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية «CIBAFI».

وفي اليوم الأول تم تعريف المشاركين على مفهوم التنمية المستدامة بشكل تفصيلي وتحدياتها وآلية عملها وكيفية تمويلها، كما تعرف المشاركون على مفهوم التمويل والاستثمار المستدام وتم النقاش وطرح الأفكار التي تهيكل ادوات استثمارية مستدامة تبني صناديق استثمارية تدعم اهداف التنمية المستدامة في دولة الكويت والعالم، ايضاً تعرف المشاركون على اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وكيفية التفاعل مع المعطيات الدولية لتطوير منتجات استثمارية خضراء او زرقاء مستدامة وحقيقية.

أما في اليوم الثاني تعرف المشاركون على صناديق الاستثمار المستدامة والتمويل الأخضر وتم ربطه بتقارير الحوكمة والمسؤولية المجتمعية التي تعتبر مقياس لأداء الشركات المدرجة المهيكلة للأدوات الاستثمارية المستدامة بشكل معمق، وتمت مناقشة وتحليل الكثير من الأمثلة على التمويل والاستثمار المستدام في دولة الكويت والعالم ودراسة حالات عملية حقيقية. وفي اليوم الثالث تعرف المشاركون على مبادئ ومفاهيم استدامة الشركات ومسؤوليتها الاجتماعية ومهام ومسؤوليات مجلس الادارة وفهم ما المقصود بالحوكمة المستدامة، وتم استعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة والأمثلة الواقعية وتحليل تقارير الحقيقية للجهات الكبيرة والمؤثرة في الأسواق، بالاضافة الى تعرف المشاركين على القوانين والأنظمة والضوابط الصادرة من هيئة سوق المال لضبط الاستثمار في الصناديق المستدامة وغيرها من الأدوات الاستثمارية الهامة لتحقيق خطة التنمية المستدامة الوطنية 2035.

