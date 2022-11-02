«التجاري» نظَّم حملة تنظيف بالتعاون مع «Trash Tags»

مال وأعمال

نظم البنك التجاري حملة تنظيف الشواطئ بالتعاون مع فريق Trash» Tags» والتي تهدف إلى تنظيف الشواطئ من المخلفات والنفايات وحمايتها من السلوكيات الجائرة وإعادة الحيوية إليها بما يحافظ على مكوناتها الطبيعية بشكل يحقق المنفعة والاستفادة للإنسان والكائنات الحية الأخرى.

وفي تعليقها على الحملة، صرحت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع قائلة: «يأتي تنظيم حملة التنظيف مع فريق «Trash Tags» إيماناً من التجاري بأهمية حماية البيئة والحفاظ عليها وذلك اتساقاً مع التوجهات الوطنية والإقليمية والعالمية التي تؤكد على ضرورة تقليل المخلفات والحد من الانبعاثات الكربونية وخفض معدلات الاحتباس الحراري». وتابعت مبينة أن البنك التجاري يسعى دوماً إلى دعم مثل هذه الحملات التي تهدف إلى نشر الوعي البيئي وسبل المحافظة على حماية البيئة وذلك كله في إطار رسالته الرامية إلى تعميق مفهوم المسؤولية الاجتماعية والتوجه نحو البيئة الخضراء «Go Green» بين أطياف وأفراد المجتمع كافة.»

