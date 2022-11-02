وزارة النفط نظمت حلقة نقاشية حول تسرب الغاز من «نورد ستريم»

مال وأعمال

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط، أمس، حلقة نقاشية بعنوان «تسرب الغاز من شبكة خطوط انابيب نورد ستريم والتداعيات الاقتصادية والبيئية»، حاضر فيها ممثل أوابك المهندس وائل حامد عبد المعطي، خبير صناعات غازية بالمنظمة، وحضرها عدد من المهتمين والباحثين من الشؤون الفنية والاقتصادية في الوزارة والضيوف من الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والإعلاميين.

وفي بداية الحلقة النقاشية، قالت مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، ان الحلقة النقاشية التي تنظمها الوزارة حضورياً تعتبر الأولى منذ تفشي جائحة كورونا، واضطرار الوزارة لعقد الندوات والحلقات النقاشية إلكترونياً عن بُعد طوال العامين الماضيين.

وذكرت ان وزارة النفط حريصة على عودة التفاعل الحضوري في الندوات والحلقات التي تعقدها وذلك لضمان استفادة جميع الحضور من الحلقة النقاشية، وطرح الاسئلة من الحضور، مشددة على ان الوزارة مستمرة في عقد العديد من الحلقات النقاشية خلال الفترة المقبلة والتي ستغطي العديد من القضايا النفطية على الساحة المحلية والعالمية.

من جانبه، قال خبير صناعات غازية في منظمة (أوابك) م. وائل عبدالمعطي، أن السوق الأوروبي يعد ثاني أكبر سوق مستورد للغاز عالميا بعد السوق الآسيوي، وتصل درجة اعتماده على الواردات إلى 67%، مشيراً إلى أن روسيا شكلت نحو 32% من إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز في عام 2021، لتتصدر بذلك قائمة الدول المصدرة للغاز إلى أوروبا. كما يعد السوق الأوروبي الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار الغاز الفورية كونه يتبع نظام التسعير القائم على العرض والطلب في السوق الفوري بما يصل إلى أكثر من 70% من إجمالي الواردات، بسبب عدم رغبته في توقيع عقود طويلة المدة مع كبار المنتجين.. وعن أبرز الدروس المستفادة من أزمة الغاز الأوروبية، فقد خلصت المحاضرة إلى:

أهمية تنويع مصادر إمدادات الغاز، وعدم الاعتماد على «مصدر واحد»، وهو ما يبرز أهمية الغاز الطبيعي المسال في تحقيق أمن الطاقة الذي يمكن استيراده من عدة وجهات حول العالم.

أهمية العقود طويلة المدة لضمان أمن الإمدادات وتجنب تعرض المستهلكين للتقلبات الفجائية والارتفاعات الحادة في أسعار الغاز الفورية

التوازن بين قضايا المناخ ونزع الكربون من جانب، وتحقيق أمن الطاقة من جانب آخر، لضمان تحقيق منظومة للطاقة المستدامة في المستقبل. وفي هذا السياق، أشاد خبير أوابك، بمشروع «مرفأ الزور» للغاز الطبيعي المسال في دولة الكويت الذي تم بدء تشغيله في شهر يوليو 2021، وهو المشروع الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بطاقة تغويز تصل إلى 3 مليارات قدم مكعب يوميا وسعة تخزين تصل إلى 1.8 مليون متر مكعب. حيث مكن هذا المشروع دولة الكويت من تنويع مصادر إمداداتها من الغاز عبر استيراد الغاز الطبيعي المسال من وجهات عدة، فخلال التسعة شهور الأولى من عام 2022 استقبل مرفأ الزور أكثر من 4.5 ملايين طن غاز طبيعي مسال حسب التقديرات الأولية من وجهات عدة شملت دولة قطر، والولايات المتحدة، ونيجيريا، والإمارات، وسلطنة عمان، وترينيداد وتوباغو وبأسعار معقولة أقل بكثير من الأسعار السائدة في السوق الفوري، بفضل العقود طويلة المدة التي وقعتها مؤسسة البترول الكويتية مع كبار المنتجين ومن بينها العقد المبرم مع شركة قطر للطاقة لاستيراد 3 ملايين طن السنة من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً. علما بأن تكلفة حمولة ناقلة الغاز الطبيعي المسال (حجم 170 ألف متر مكعب) وصلت إلى 140 مليون دولار في السوق الفوري بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار، بينما تقدر تكلفتها في العقود طويلة المدة بنحو 35 مليون دولار، وهو ما يعني وفرا بعشرات الملايين من الدولارات شهرياً لدولة الكويت.

