«ضمان» افتتحت مركزها الخامس بالفحيحيل

مال وأعمال

افتتحت، أمس، شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» مركزها الخامس للرعاية الصحية الأولية في منطقة الفحيحيل بمحافظة الأحمدي. وبافتتاح مركز ضمان الفحيحيل تستكمل الشركة متطلبات وزارة الصحة على مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية.

ويمثّل هذا الافتتاح خطوةً جديدة نحو تحقيق استراتيجية الشركة الرامية إلى خدمة المناطق عالية الكثافة السكانية للشريحة المستهدفة وحصولهم على خدمات الرعاية الصحية المتكاملة.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة شركة ضمان مطلق الصانع: نفتتح اليوم خامس مراكز شركة ضمان للرعاية الصحية الأولية وأكبرها في البلاد من حيث عدد العيادات العاملة لتلبية احتياجات خدمات الرعاية الصحية.

وتعد هذه المراكز عنصراً أساسياً في خطتنا لتأسيس منظومة صحية متكاملة والتي تشمل مستشفيات بسعة سريرة لا تقل عن 600 سرير وعدد من المراكز الصحية للرعاية الأولية الموزعة في جميع المحافظات لخدمة الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية في الكويت والتي تهدف الى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتقليل الأعباء المالية والإدارية على الجهات الحكومية الكويتية في نفس الوقت».

وأضاف « نعمل حاليا على انهاء المتطلبات الخاصة بافتتاح مستشفيين في محافظتي الجهراء والأحمدي في بداية الربع الأول من العام القادم، والتي سيتم تشغيلها بالتعاون مع الشركة الإسبانية ريبيرا سالود (Ribera Salud)، الخبيرة في تقديم الرعاية الصحية منذ أكثر من 30 عاماً في إسبانيا وعدد من الدول الأخرى.»

وشدد على أن شركة ضمان تعتبر أكبر مشروع من مشاريع خطة التنمية في الكويت من حيث رأس المال الذي يصل إلى 230 مليون دينار، وأول مبادرة لدعم القطاع الطبي في الكويت، والذي يعتبر من أكبر القطاعات التي تستنزف ميزانية الدولة، حيث ستعمل ضمان على رفع مؤشرات الرعاية الصحية، وتحقيق نقلة نوعية للقطاع الصحي، وتقليل الأعباء المالية والإدارية على الجهات الحكومية، بالاضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي عبر الرعاية الصحية، وذلك من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين من المقيمين العاملين في القطاع الخاص (مادة 18) وعائلاتهم.

رؤية واستراتيجية

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ضمان ثامر عرب: «يمثل افتتاح المركز الجديد خطوة نجاح جديدة على طريق استكمال منظومة ضمان الصحية، سيتبعها بلا شك خطوات أخرى حتى نصل إلى هدفنا النهائي بتحقيق رؤية واستراتيجية الشركة في بناء وإدارة منظومة صحية شاملة ومتكاملة تشمل كل النشاطات والخدمات الطبية، من تأمين وعلاج ومتابعة وتوعية. مضيفاً أن شركة ضمان تسعى لرفع مؤشرات الرعاية الصحية عبر الصحة الوقائية، من خلال تبني نموذج النظام المتكامل للمحافظة على الصحة (HMO).

وأضاف أنه أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين في محافظة الأحمدي وتحديدا منطقة الفحيحيل أن يحصلوا الآن بشكل أسرع على خدمات رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة بما في ذلك طب الأسرة وطب الأسنان وطب الأطفال. وتقوم شركة ضمان في الوقت الحالي، بتشغيل أربعة مراكز للرعاية الصحية الأولية في مناطق حولي والفروانية والجهراء والضجيج، والتي تعمل حاليا كمراكز خاصة تستقبل جميع الفئات التي تحتاج خدمات الرعاية الصحية تمهيدا لافتتاح منظومة ضمان واستقبال الشريحة الأساسية التي ستستفيد من خدماتها.

وقد شارك في افتتاح مركز ضمان للرعاية الصحية الأولية في منطقة الفحيحيل عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في شركة ضمان وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة ومحافظة الأحمدي.

