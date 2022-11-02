بودي: «الجزيرة» تسعى لاقتراض ملياري دولار من البنوك

مال وأعمال

قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي، إن أرباح الشركة في 2022 ستكون الأعلى منذ تأسيس الشركة.

وأضاف بودي في مقابلة مع «العربية»، أن أرقام الربع الثالث لطيران الجزيرة كانت أفضل من 2019.

وأضاف: «تعرضت هوامش الربحية للضغط نتيجة ارتفاع أسعار النفط، لذا تعكس الشركة أسعار النفط على رفع أو خفض أسعار التذاكر»، مشيرا إلى أن الشركة تكبدت حتى الآن 9 ملايين دينار تكلفة ارتفاع أسعار الوقود في التسعة أشهر الأولى من 2022.

وأفاد بودي بأن نسب الإشغال وصلت إلى 2.6 مليون راكب في أول 9 أشهر من العام، مقارنة مع 1.7 مليون راكب في الفترة المماثلة من عام 2019.

وتوقع أن تصل الشركة إلى 3.2 ملايين راكب في العام الحالي، فيما تستهدف زيادتها إلى 4 ملايين راكب في العام 2023.

وأشار إلى أن الشركة لديها 53 وجهة، لافتا إلى إطلاق محطات جديدة في آسيا الوسطي.

وذكر أنه تم إطلاق 8 محطات إلى السعودية منذ بداية العام الحالي، ومستهدف زيادتها إلى 11 محطة في نهاية العام. وبيّن أن طيران الجزيرة تنفذ 70 رحلة أسبوعية بين الكويت والسعودية.

وأكد بودي أن طيران الجزيرة الكويتية تسعى للحصول على نحو ملياري دولار من بنوك تجارية لتمويل 70% من صفقة إيرباص.

