«الكويتية» و«الاتحاد» توسعان آفاق الشراكة بالرمز المشترك

مال وأعمال

أعلنت كل من شركة الخطوط الجوية الكويتية والاتحاد للطيران عن توسيع أطر الشراكة بالرمز المشترك بين الشركتين، والتي تم تأسيسها في عام 2019، حيث ستقوم الناقلتان بتقييم الفرص لتوسيع نطاق شراكتهما الاستراتيجية عبر جميع الوجهات في شبكتي الشركتين.

هذا وسيتم إضافة رمز الخطوط الجوية الكويتية قريبًا إلى رحلات الاتحاد للطيران بين الكويت وأبو ظبي تصاعدياً إلى وجهات في آسيا وأفريقيا والأميركتين وأستراليا، كما ستقوم الاتحاد للطيران بالبحث عن فرص جديدة لرحلات الخطوط الجوية الكويتية التي لا تشغّل لها الاتحاد للطيران مثل المملكة العربية السعودية وتركيا، وذلك وفقاً للموافقات التنظيمية.

علاوة على ذلك، سيبحث الطرفان تعزيز التعاون المشترك في برامج الولاء بحيث بالامكان مكافأة الركاب بمزايا برامج الولاء ذات الصلة بين «ضيف الاتحاد» و«نادي الواحة».

وسيوفر توسيع شراكة الخطوط الجوية الكويتية والاتحاد للطيران للعملاء خيارات أكبر في اختيار وجهتهم المفضلة، وستساهم هذه الشراكة في تقديم رحلات بديلة لمسافري الشركتين بالاضافة الى تطوير العلاقات في مجالات عدة مثل سهولة المرور للمسافرين وتعزيز المجال التجاري بين البلدين الشقيقين الكويت والإمارات العربية المتحدة.

وبهذا الصدد، أعرب الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م. معن رزوقي عن سعادته بتوسيع اتفاقية المشاركة بالرمز التي ستعزز العلاقات التجارية بين شركات الطيران، بينما تعود بالفائدة على مسافرينا من وإلى الشرق الأقصى وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط، كما ستنمي هذه الشراكة بين الشركتين أسس الترابط والتعاون لتقديم أفضل تجربة للعملاء».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في الاتحاد للطيران أنتونوالدو نيفيس: «بينما تستعيد الاتحاد للطيران رحلاتها في السوق الكويتي بعد الوباء، يسعدنا أن نتعاون مع الخطوط الجوية الكويتية لتوسيع نطاق المشاركة بالرمز، حيث ستوفر هذه الشراكة خيارات إضافية وتواصلًا إضافيًا لضيوف كلتا الناقلتين بين وخارج مراكزنا في أبو ظبي ومدينة الكويت».

