«برقان» اختتم رعايته للجولة الأولى من دوري اتحاد الفروسية

مال وأعمال

اختتم بنك برقان رعايته للجولة الأولى من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية (KEF) للموسم 2022-2023، والذي أقيم في مضمار مركز الكويت للفروسية. وقد جاءت هذه الرعاية ضمن برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية الذي يركز على دعم وتعزيز ثقافة الرياضية في الكويت.

حاز في اليوم الأول من الجولة الأولى للدوري الفارسة نادرية المطوع على المركز الأول، تلاها علي الخرافي وفواز الغنيمان في المركزين الثاني والثالث على التوالي. أما في اليوم الثاني فقد حل الفارس عبدالرحمن الفزيع في المركز الأول، تبعه علي الخرافي في المركز الثاني، وغازي الجريوي بالمركز الثالث. وفي معرض حديثها عن رعاية بنك برقان لدوري اتحاد الفروسية الكويتي، صرحت خلود رضا الفيلي، رئيس دائرة الاتصالات التسويقية للمجموعة في بنك برقان بقولها: «بداية أود أن أهنئ جميع الفرسان الفائزين في هذه الجولة، الذين يواصلون تقديم أفضل قدوة تحتذيها أجيالنا الشابة، وبصفتنا في برقان أحد المؤسسات المالية الوطنية المرموقة، نحرص دائما على تعزيز الثروة الوطنية التي نمتلكها في الكويت من المواهب الرياضية، وخاصة في رياضة الفروسية، نظرا لكونها أحد أكثر الرياضات ذات الإرث الثقافي الكبير المحبوبة لدى الجميع».

