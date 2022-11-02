مؤتمر «الكويت للتحول الرقمي» ينطلق اليوم

مال وأعمال

تنطلق صباح اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض الكويت للتحول الرقمي، الذي يقام تحت رعاية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات CAIT في الفترة من 2- 3 من شهر نوفمبر الجاري، ويستهدف تحقيق رؤية الكويت 2035 من خلال التحول الرقمي، حيث يشارك في المؤتمر أكثر من 250 متخصصا ومسؤولا تنفيذيا في مجال الرقمنة بالبلاد وخبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومزودي الحلول والمستشارين الدوليين الرائدين لمناقشة آخر الخطط والابتكارات في رحلة التحول الرقمي التي تخوضها الدولة، فضلاً عن عرض أفضل الممارسات العالمية والحلول المبتكرة للتغلب على التحديات وضمان الوصول الى رقمنة ناجحة وآمنة للعمليات والخدمات.

نائب المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات (CAIT) د. عمار الحسيني، أكد أن « مؤتمر الكويت للتحوّل الرقمي » يوفر نظرة أعمق حول كيفية تخطيط وتوجيه الإطار الاستراتيجي للتحوّل الرقمي في الكويت ورصد التقدم المحرز في مجالاته المختلفة محلياً وعالمياً من خلال جلسات متنوعة وحلقات نقاشية مختلفة. مشيراً الى تركيز الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على تعزيز كفاءة التطبيقات المستندة إلى الحوسبة السحابية والدعم الفني لأداء الكيانات والقطاعات الرئيسية في الكويت تماشياً مع رؤية الكويت الجديدة لعام 2035.

وأردف الحسيني في تصريح صحافي يناقش المؤتمر الممتد على مدى يومين عدداً من الموضوعات المهمة في اطار دفع رؤية الكويت 2035 نحو التحول الرقمي، من أهمها سبل تحسين التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لبناء اقتصاد رقمي متطور يقترن بنظام تشريعي مرن يكرس التوحيد لسياسات وارشادات واستراتيجيات الامن السيبراني للقطاع الخاص لتعديل رحلة التحول الرقمي، وعرض دور التقنيات الناشئة في الارتقاء برحلة الرقمنة، علاوة على تحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم من خلال التحول الرقمي، ورقمنة القطاعين المصرفي والمالي عبر تحويل الخدمات الرقمية الى خدمات مصرفية مفتوحة ومدفوعات مستقبلية، مشيرا الى المعرض المرافق للمؤتمر والذي يستعرض من خلاله المشاركون احدث التقنيات والتطورات في مجال التحول الرقمي.

