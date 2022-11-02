«Ooredoo business» راعٍ رئيس لــ«المؤتمر»

مال وأعمال

«Ooredoo business»، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال تتشارك في «مؤتمر الكويت للتحول الرقمي» كراع رئيس. بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، و سيُقام مؤتمر الكويت للتحوّل الرقمي اليوم وغداً، ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة وطنية تجمع المختصين في مجال التحوّل الرقمي في الكويت وخبراء تكنولوجيا المعلومات لمناقشة آخر الخطط والابتكارات في رحلة التحوّل الرقمي للجهات في جميع القطاعات.

وبمشاركة أكثر من 250 خبيراً في مجال تكنولوجيا المعلومات سيستمر هذا المؤتمر لمدة يومين ويسلط الضوء على أهم التحديات في رحلة التحول الرقمي في الكويت من خلال عروض تقديمية مختلفة وحلقات نقاشية تقدم من نخبة من القيادات من مختلف المجالات في الكويت.

ويشارك في المؤتمر مجموعة من الخبراء في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي والإلكتروني، والابتكار التكنولوجي، والبحث والتطوير الرقمي، والخدمات الذكية، وإدارة وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية وتخزين البيانات، والتقنيات الجديدة بقطاع الخدمات المشتركة للموارد البشرية، والعمليات، وتجربة العملاء، وتميز الخدمة، والجودة.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال في Ooredoo، عيسى الموسى: «تأتي هذه الرعاية مع رؤية Ooredoo ودورها الريادي في التحول الرقمي. في Ooredoo، تستهدف رؤيتنا التطوير الشامل والمستمر لخدماتنا ومنتجاتنا لإثراء رحلة التحول الرقمي لعملائنا وتعزيز البنية التحتية الرقمية الخاصة بهم وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الكويت «كويت جديدة» لعام 2035 ويؤكد مواكبتنا للتقدم العالمي المتسارع في الخدمات الرقمية».

وأضاف الموسى، «نهدف باستمرار إلى إثراء الحياة الرقمية لعملائنا وإبقائهم على اتصال دائم من خلال أحدث حلول 5G والحلول الأمنية المبتكرة والتي ستمنح أصحاب الشركات فرص أكثر لتعزيز رقمنة الخدمات الخاصة بهم مع توفير أعلى مستويات الأمان وأحدث التقنيات عبر حلولنا السحابية وخدماتنا الخاصة بالأمن السيبراني. و ستستمر «Ooredoo busieness» بتقديم أفضل حلول الخدمات الرقمية للشركات لتساهم في تمكينها من مواكبة التطور في ضوء التحول الرقمي المتسارع».

وتأسست Ooredoo الكويت في ديسمبر 1999 كثاني مشغل في البلاد. واليوم، ومنذ ذلك الحين، تقدم الشركة خدمات الهاتف المحمول والإنترنت عريض النطاق والخدمات المدارة للشركات المصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء والشركات. وتدير الشركة عددا من مشغلي الاتصالات في المنطقة: Ooredoo الجزائر، وOoredoo تونس، وOoredoo المالديف، وOoredoo فلسطين. Ooredoo الكويت عضو في مجموعة Ooredoo الدولية التي تتخذ من الدوحة في قطر مقرا لها.

