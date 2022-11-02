يسرية لوزا.. «صانعة المليارديرات»

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يسرية لوزا.. سيدة الأعمال المصرية الشهيرة، لو كانت قد اكتفت بلعب دور «الزوجة والأب» كان هذا سيجعلها تدخل خانة «الزوجة والأم المثالية»، غير أنها، ورغم نشأتها في «صعيد مصر»، تمتلك روحًا حالمة، وعقلًا لا يمل من ابتكار الحلول وتجاوز الأزمات، وما بين الروح والعقل، لديها من الإصرار ما جعلها تستحق أن تحصل على لقب «صانعة المليارديرات».

«يسرية»، التي تُعرف أيضا بـ«الهانم»، من مواليد مدينة «منفلوط» التابعة لمحافظة أسيوط، في «صعيد مصر»، تزوجت الملياردير المصري الراحل أنسي ساويريس، في العام 1952، وأنجبا ثلاثة أبناء (سميح ونجيب وناصف) ساويرس، ويعتبر رجل الأعمال نجيب ساويرس أكثر أبناء عائلة «ساويرس» شهرة على مستوى الإعلام، نظرا لأنه نشط في مجال الإعلام وأنشأ قناة تلفزيونية خاصة، وأنشأ مهرجان الجونة السينمائي، كما خاض تجربة العمل السياسي وأسس حزب المصريين الأحرار بعد ثورة 25 يناير2011، ويحتل الشقيقان ناصف ونجيب ساويرس المركزين الأول والثاني في قائمة أغنى رجال أعمال في مصر، إذ يأتي ناصف في المركز الأول على مصر والثاني في إفريقيا مع ثروة تقدر بـ 8 مليارات و400 مليون دولار، ويليه في المركز الثاني في مصر شقيقه نجيب مع ثروة تقدر بـ 3 مليارات و200 مليون دولار.

عندما تحدث معي المهندس نجيب ساويرس وحكيت له قصة تبرع أخيه سميح بمبلغ مليون دولار لمتحف الطفل، قال لي إن السبب في هذا الأمر يعود إلى أمنا يسرية. فكانت في عيد الميلاد تقول لأطفالها الثلاثة «لن نحضر لكم هدايا إلا إذا جمعتم كل الهدايا القديمة الموجودة لديكم وتأتون معي للتبرع بها للأطفال الغلابة». وكان أولادها في حالة تذمر بسبب هذا القرار إلا أن تصميمها كان يدفعهم لجمع الألعاب القديمة ووضعها في حقيبة، ثم تذهب بهم إلى إمبابة، ويمشون في الشوارع الضيقة حتى يصلوا إلى إحدى الجمعيات الخيرية التي تضم الأطفال، فيقدمون لهم الهدايا. لذا تعلموا منها قيمة التبرع وعمل الخير.

حصلت «يسرية» على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، ثم حصلت على درجة ماجستير في مجال إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية، وبدأت بالعمل في مجموعة «أوراسكوم» التي أسسها زوجها الراحل، وتدرجت في المناصب، وهي الآن تشغل رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس الاجتماعية. وفي أحد اللقاءات الحوارية كشفت «يسرية» تفاصيل قصة حبها مع زوجها الراحل أنسي ساويرس، حيث صرحت أنها التقت به في أواخر عام 1952، وتزوجا في شهر أغسطس من عام 1953، وكان عمرها حين ذاك 23 عاماً، وقالت إنه ظل يعاملها بلطف ولم تتغير طباعه مهما تعرض لمواقف صعبة. كما تذكرت خلال الحوار ذاته أصعب موقف مر بهما، وهو قرار «التأميم»، مشيرة إلى أنه «تقبل القرار بنفس راضية، وسافر إلى ليبيا ليبدأ مشوار كفاحه من جديد وكان متيقناً أن الله سيرزقه طالما أنه يعمل ويجتهد، وبالفعل سافر إلى ليبيا ورجع منها مؤسساً لشركة أوراسكوم». «يسرية» تحدثت أيضا عن «أنسي الأب»، وأوضحت أنه «كان حريصاً على تعليم أولاده في كبرى الجامعات الأوروبية، وبعد أن أنهوا تعليمهم الجامعي أعطاهم حرية العمل في المجال الذي يرغبه كل واحد منهم»، مضيفة أنه «كان طيب القلب، خفيف الظل، دائم السعي، ومنحه الله الفراسة ومعرفة شخصية ونوايا الأشخاص الذين يقابلهم من أول مرة، وأنه كان لا ينسى الإساءة أبداً».

خلال مسيرتها في مجال «المال والأعمال»، شغلت «يسرية» عدة مناصب، وكان لها دور بارز في العمل السياسي والاجتماعي، حيث عملت مديراً مالياً بمؤسسة فورد بالقاهرة في الفترة من عام 1971 حتى عام 1981، كما أنشأت مكتب مراجعة مالية معتمداً من عام 1981 وحتى عام 1995، وتولت رئاسة مجلس إدارة شركة تحسين الخدمات المتكاملة وإعادة التدوير،، وشغلت منصب السكرتير العام بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية منذ عام 2008، وأسست وترأست مجلس إدارة تعزيز الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، وعلى الصعيد السياسي كانت عضواً في مجلس الشعب لمدة 6 سنوات في الفترة من عام 1995، وحتى عام 2000.

الأسرة والعمل لم يشكلا عائقاً أمام «يسرية» في صناعة مسيرة مميزة خاصة بها في «المجتمع»، حيث شغلت منصب عضو بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى جانب عضوية المؤسسة المصرية لأطفال الشوارع، ورئاسة مجلس إدارة الجمعية المصرية للكبد، وعضوية الصندوق الاجتماعي للتنمية، وأنشأت مدرسة «ارتقاء» التي تعمل على رفع كفاءة جامعي القمامة، وتدوير المخلفات بمنطقة منشية ناصر والمقطم، وأطلقت مبادرة «مستقبل أفضل لأطفال المحاجر»، كما خصصت 40 مليون جنيه لخلق 20 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظات الصعيد، وأطلقت مبادرة «مدارس من أجل مصر»، ومبادرة «تدريب من أجل التوظيف». وإلى جانب ما سبق أطلقت منذ عدة سنوات مؤسسة ساويرس للتنمية، التي تترأسها مبادرة منحة للحصول على درجة الماجستير في ممارسات التنمية بكلية هيوبرت همفري للشؤون العامة بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعتمد المنحة على تمويل 2 من الدارسين المصريين كل سنة من المهتمين بالعمل في مجال تنمية مصر، وتزود المنحة الدراسية الطلاب بالعديد من المهارات والخبرات لكي يصبح لدى الطلاب القدرة على مواجهة تحديات التنمية مثل الزيادة السكانية، وتفشي الفقر، وانعدام الأمن.

