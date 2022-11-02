هند البلوشي: شعرت بطعم النجاح في «الشحاتين»

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أعربت الفنانة هند البلوشي، عن سعادتها بمسرحة «الشحاتين» التي عرضت مؤخراً، مشيرة إلى أنها شعرت بطعم النجاح من خلال هذا العمل وشاركت هند البلوشي، متابعيها مجموعة صور من أحد عروض المسرحية، عبر حسابها الرسمي على «انستغرام وأرفقت به تعليقاً «حين تقف في مرحلة ما في مسيرتك.. هذا لا يعني ان مسيرتك انتهت .. فقط قف وانظر الى ما يدور حولك وتريث.. فقد يؤخرك الله ليعطيك فرصة اجمل ويكون عوضك خير ونجاح وتألق.. اعتبرها استراحة محارب». وأضافت «وها انا عدت لكم احبتي بعمل ارتقى بي وشعرت بطعم النجاح.. شكراً «الشحاتين» على هذه الرائعة.. شكراً من القلب مبارك المانع على هذه الفرصة الجميلة اللي اسعدتني وتشرفت فيها».

وتابعت «شكرا محمد الحملي على دوام ابداعك وتألقك واني كنت جزءاً من اعمالك المميزة والبصمة شكراً لكل فنان وقفت بجانبه واعطاني من قلبه كان جزءاً من هذا النجاح».

يذكر ان «الشحاتين» مسرحية كوميدية اجتماعية، وهي من تأليف بدر محارب، وإخراج محمد رجب الحملي، وبطولة هند البلوشي، مبارك المانع، سلطان الفرج، بشار الجزاف، محمد عاشور، مشاري المجيبل، شملان المجيبل، غالية، دانة.

وشاركت الفنانة هند البلوشي مؤخراً في مسلسل «ست الحسن»، الذي انتهى عرض حلقاته خلال الفترة الماضية على منصة «شاهد vip» والعمل ينتمي لنوعية أعمال التشويق التي تحكي قصصاً عن الجريمة، كما يناقش عدداً كبيراً من القضايا الاجتماعية وضم العمل عدداً من النجوم منهم هدى حسين،أحمد الجسمي، سعاد علي، سحر حسين وعدداً آخر من النجوم، والعمل من تأليف محمد شمس ومن إخراج باسم شعبو.

