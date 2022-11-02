أحلام لتركي آل الشيخ: أثلجت صدورنا بحضورك الحقيقي

النهار Plus

نشرت الفنانة أحلام عدداً من الصور كشفت فيها جانباً من كواليس برنامج «سعودي أيدول». وجمعت إحدى الصور الفنانة الإماراتية بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أثناء زيارته البرنامج، إلى جانب صورٍ لآل الشيخ مع أصالة، وماجد المهندس، وأصيل أبو بكر، وفائق حسن، وكتبت عليها: «هلا يا مرحبا وأهلاً بالغالي المفنود».

كذلك نشرت أحلام مقطع فيديو لتركي آل الشيخ من الزيارة، وعلَّقت عليه: «حضور معاليك ودعمك المستمر هو النجاح. شكراً معاليك أثلجت صدورنا بحضورك الحقيقي».

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، أعلن عن إطلاق برنامج «سعودي أيدول» الأول من نوعه، ويختصُّ باكتشاف مواهب الغناء في السعودية، في شراكةٍ جديدةٍ بين هيئة الترفيه ومجموعة MBC، وتضمُّ لجنة تحكيمه نخبةً من النجوم العرب، هم أصيل أبو بكر، أحلام، أصالة نصري، وماجد المهندس.

