ياسمين صبري تعود إلى السينما بعد غياب 4 سنوات

النهار Plus

بعد غياب 4 سنوات كاملة، تعود النجمة ياسمين صبري إلى السينما بالتعاون لأول مرة مع النجم أمير كرارة، ببطولة فيلم يحمل اسم «يوم استقالة مجرم» من المقرر البدء في تصويره منتصف شهر نوفمبر الجاري، وينتمي إلى تصنيف أفلام الحركة والكوميديا.

ياسمين صبري تعاقدت رسميا على بطولة الفيلم بعد عدة جلسات عمل مع النجم أمير كرارة والسيناريست إيهاب بليبل، والمخرج حسن المنباوي، لوضع التحضيرات النهائية للبدء في تصوير العمل الذي يجمع بين الأكشن والكوميدي.

وانضم لبطولة العمل عدد كبير من نجوم أفلام الحركة والكوميديا منهم محمد أنور وعباس أبوالحسن، وكل من الفنان باسم سمرة ومحمد عبدالرحمن الشهير بـ توتا، والمقرر بدء التصوير في منتصف شهر نوفمبر المقبل. وكشفت ياسمين صبري مؤخرا، عن عودتها للسينما بفيلم أكشن كوميدي، لكنها لم تعلن عن تفاصيله، وأضافت خلال لقائها مع برنامج mbc trending: «أعود للسينما قريبا، وسأبدأ تصوير فيلم أكشن كوميدي في شهر نوفمبر القادم، وأتمنى أن يعجب الجمهور، ويكون فيلماً ممتعاً للطفل الصغير حتى الجد.

وسبق أن علقت ياسمين صبري، على الانتقادات التي تتعرض لها بسبب طريقتها في تجسيد أدوارها في الأعمال الفنية، وكشفت عن رأيها الشخصي في جودة هذه الأعمال، كما تفاعلت مع انتقادات بعض نجمات الفن لها ووصفها بأنها فتاة جميلة ولكن لا تملك موهبة التمثيل، وتذكرت نصيحة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز لها أثناء تصوير مسلسل «جبل الحلال»، حيث حذرها بشدة من المحيطين بها.

وقالت ياسمين صبري خلال لقائها مع النجمة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة»: بتفرج على كل أعمالي وبكون عارفة إيه الغلط وإيه إللي اتكروت وإيه إللى اتعمل بشكل خطأ، وأنا صريحة مع نفسي ومش بنحاز لنفسي. وتابعت ياسمين صبري: فيه مشاهد لما كنت بتفرج عليها كنت بقول فيها يا نهار أسود وأكلم نفسي بصراحة وبدون أزمة.. وعشان كده بطور من نفسي.

وأضافت ياسمين صبري: ودائما بفتكر نصيحة أستاذ محمود عبدالعزيز في مسلسل جبل الحلال، لما قالي إني الناس إللي حاوليه هما أكتر ناس هيوقعوني.

وأضافت: أخدت بنصيحة محمود عبدالعزيز، وما بسمعش لمدح الناس إللي حواليا، وبعرف كويس لما أقدم دور كويس إنه كويس، ولما يكون دور ضعيف ببقى عارفة.

وردا على انتقادات نجمات الفن لها، قالت ياسمين صبري إنها لا يمكن أبدًا أن تعيب في زميلاتها، مشيرة إلى أن الأخلاق لديها هي أهم شىء.

وأضافت أنها تفضل أن تركز في عملها، وأن تركز وقتها في الدراسة والبحث، وأكدت أن طموحاتها تتغير كل فترة وأصبحت لديها حالة من النضج في التفكير، قائلة: كل فترة طموحاتي تتغير وأحلامي تتغير والحاجات إللي كنت فاكراها دي أقصى طموحي ألاقيها مش أهم حاجة وكل ما الواحد ينضج أحلامه تنضج معاه. وتابعت: مش حاسة إنى عندي ندم ولا آسفة على حاجة ووخدة الجانب الإيجابى في كل حاجة، والفترة إللي جاية نفسي أكون أحسن وساعات أسأل نفسي إيه رسالتي في الحياة؟ ولغاية النهارده بدور على الموضوع ده وبحس إنه طريق ملوش نهاية.

