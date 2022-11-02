رهام الرشيدي أقامت أمسية «امرأة الروح».. طاقة الأنوثة عبر التاريخ

النهار Plus

أقامت رهام الرشيدي فعالية «امرأة الروح» ضمن فعاليات منهج رهام ديفا الحائزة على تكريم وزارة الشباب في جائزة التميز و الابداع في فندق راديسون بلو قاعة دسمان. وتحدثت رهام خلال الندوة أن المرأة تكتشف مع مراحل الضعف والقوة التي واجهت طاقة الأنوثة عبر التاريخ مع وقفة عند المرحلة الحالية التى تعود فيها الكفة لصالح الطاقة الانثوية.

وايضا وقفة مع التحديات التي تواجهك اليوم وكيف تحققين ذاتك وكيف تتعاملين مع رجل قد يشعر بالتهديد من نجاحك، وماهي الحلول الروحية لهذه الفترة كي تكوني امراة تقود روحك ويسير قلبك.

وتخلل الفعاليه أمسية «توق» وقفة مع حب الذات والتوق لان تكوني انت ولاتعيشي حياة شبهك، وقفة مع المراحل الثلاث في حب الذات (عدم حب الذات، الانانية والتمركز حول الذات، وحب الذات).

وكيف تنتقلين من التضحية أو الانانية إلى الحب المتزن و العميق لتتجلى التشافي الداخلية على كل جوانب حياتك، مع تطبيق عملي للتواصل مع ذاتك العليا.

