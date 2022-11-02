ياسمين رحمي: أرفض أدوار الإغراء والابتذال وكل ما أخجل منه مستقبلاً

النهار Plus

عمل والدتها بالتمثيل قادها لحب المجال... لتبدأ أولى خطواتها في مجال التمثيل وهي طفلة في الثامنة... وعندما صارت شابة كان أول أعمالها في مجال التمثيل مسلسل «الحب موتا» توالت بعدها العديد من الأعمال المتميزة على مستوى الدراما والسينما وأيضا المسرح..الممثلة المصرية ياسمين رحمي والتي عرض لها مؤخرا مسلسل «منعطف خطر» ما رأيها في ردود الأفعال تجاه العمل...وهل تميل للدراما أكثر على حساب السينما؟.. ولماذا ترى نفسها محظوظة في مجال التمثيل؟.. وكيف ترى تأثير والدتها الممثلة «عفاف مصطفى» عليها في مشوارها الفني؟.. وهل هناك نوعية معينة من المشاهد ترفض أداءها؟.. ومن قدوتها في مجال الفن؟.. وما الأعمال التي تشعر أنها الأقرب لقلبها من بين كل أعمالها.

? ياسمين..كيف ترين مشاركتك في آخر أعمالك المعروضة وهو مسلسل «منعطف خطراً؟

? الحمدلله المسلسل حقق نجاحا لافتا سواء من ناحية الإعجاب الجماهيري أو من حيث إعجاب صناع ونقاد الدراما رغم أن المسلسل لم يتم عرضه في شهر رمضان.. ولكن قصة العمل المميزة وفريق العمل ككل سواء أسرة الإخراج أو الممثلين قدموا عملا بوليسيا ذا طابع نفسي درامي مميز...لذا ظل جمهور المشاهدين حتى الحلقة الأخيرة يبحث عن قاتل «سلمى الوكيل» والتي جسدت شخصيتها الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف... وقد قمت بتجسيد شخصية «مي» والحمدلله فلقد تلقيت إشادة من جمهور المتابعة عبر حساباتي على السوشيال ميديا بالمسلسل بشكل عام وعلى أدائي بشكل خاص..كما أنني سعدت بالتعامل مع فريق المسلسل وعلى رأسهم الفنان باسل الخياط وباسم سمرة وريهام عبدالغفور والمخرج السوري الشاب سدير مسعود.

? هل تهتمين بمتابعة ردود أفعال الجمهور عبر السوشيال ميديا على أعمالك؟

? بالتأكيد فأنا حريصة على متابعة حساباتي الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وبصفة خاصة عندما يتم عرض عمل فني جديد لي أتابع ردود الأفعال لـ«لفانز» وربما يكون هناك نقاش بيننا حول العمل وحول أدائي فيه وأنا أستمتع واستفيد من هذا الحوار خاصة عندما لا يكون هناك أي تطاول أو استخدام ألفاظ غير مستحبة..ولكن إذا حدث هذا فإنني ألغي متابعة هذا الشخص.

? أعمالك السينمائية قليلة مقارنة بمثلها في الدراما.. هل تميلين للدراما بشكل أكبر؟

? لا، أبداً.. بالعكس فأنا رغم حبي للدراما وتألقي فيها ألا انني لا أنكر أن عشقي الأكبر للسينما وارى أنها فن الخلود وهي الفن الذي يبقى في ذاكرة الجمهور للأبد كما انني قدمت أعمالا سينمائية مميزة رغم قلة عددها مثل فيلم «الليلة الكبيرة» الذي عرض منذ سبع سنوات وشارك في بطولته نخبة من أهم نجوم التمثيل في مصر.. وفيلم «أسوار عالية» مع رانيا يوسف والفيلم الكوميدي الاجتماعي «عائلة مبكي» وهذه الأفلام حققت وقت عرضها نجاحا جماهيريا كبيرا...وأنا لا ابتعد عن السينما بإرادتي لكنني انتظر العمل السينمائي المميز ولن اقبل اي سيناريو سينمائي لمجرد التواجد سينمائيا لأنني في السنوات الماضية رفضت عددا من الأفلام السينمائية لأنني وجدتها لن تضيف لي جديدا.

? ما أفضل أدوارك سواء في الدراما أو السينما أو المسرح؟

? هناك بالفعل أعمال كانت علامة مهمة في مشواري الفني حتى الآن من ضمنها مسرحية «أمين وشركاه» وكانت من بطولة احمد أمين وعدد من النجوم وكانت قد عرضت على المسرح منذ ثلاثة أعوام كما تم عرضها على مسرح الرياض بالمملكة العربية السعودية وربما كانت هي أول مسرحية يتم عرضها في المملكة...أيضا من الأعمال التي افتخر بالمشاركة بها مسلسل الرعب «زودياك» وهو عن قصة للراحل احمد خالد توفيق ومن بطولة نخبة من نجوم الشباب...أيضا مسلسل «زلزال» مع محمد رمضان.

? ياسمين.. كيف تنتقين أدوارك؟

? أنا أسعى لتقمص جميع الأدوار وأرى أن الممثل الحقيقي هو الذي يكون لديه قدرة على تجسيد الشخصيات كافة باختلاف درجتها الثقافية أو الاجتماعية...لكن هناك نوعية معينة من الأدوار قد يكون من الصعوبة أن أتقبل تجسيدها مثل ادوار الإغراء أو المشاهد التي تعتمد على الابتذال أو التلفظ بألفاظ غير محترمة حتى وان كانت الشخصية المكتوبة تقتضي أن افعل هذا فإنني في هذه الحالة قد أرفض الدور برمته لأنني لا أريد أن أقدم ما اخجل منه أمام أسرتي الآن أو اخجل منه مستقبلا.

? هل عملك مع ممثلين كبار في بداياتك ساعدك في مشوارك الفني؟

? بالتأكيد.. فأنا في بداياتي شاركت عددا من رموز التمثيل في مصر في عدد من الأعمال المميزة منهم العالمي عمر الشريف في مسلسل «حنان وحنين» ونادية الجندي في مسلسل «ملكة في المنفى» ونور الشريف في مسلسل «ما تخافوش» ومسلسل «عرفة البحر».. وبالتأكيد فإن مشاركاتي في هذه الأعمال ومع هؤلاء النجوم الكبار في بداياتي في مشوار التمثيل قد اثر عليّ بشكل إيجابي..خاصة النجم الراحل نور الشريف والذي أتذكر انه يذاكر الشخصية معي ويقدم لي نصائح كثيرة ويقدم لي كتبا في فن التمثيل ويطلب مني قراءتها.. وتعلمت أيضا من الراحل عمر الشريف الالتزام كما رأيت فيه التواضع الجم والبساطة رغم نجوميته.

? هل ساعدتك والدتك الفنانة عفاف مصطفى في مجال التمثيل؟

? ليس بشكل مباشر.. يعني لم تتوسط لي لدى مخرج أو منتج لإعطائي دورا..لكنني منذ صغري وأنا اذهب للأستوديو مع والدتي لذا انبهرت بأجواء التمثيل والكاميرات وصار التمثيل «يجري في دمي» حتى أن أول عمل تمثيل لي كان وأنا في الثامنة من عمري عندما شاركت في مسلسل «أحلام البنات» وكان من إخراج يوسف شرف الدين.. ولكنني بعدها بعدت عن التمثيل لسنوات حتى قدمت أول أعمالي وهو مسلسل «الحب موتا» مع الراحل ممدوح عبدالعليم... لذا فانا منذ صغري وأنا لا أخاف من الكاميرا ولا أخشى من مواجهة أي نجم وأنا فخورة بوالدتي ووقوفها بجانبي حتى بدأت مشوار التمثيل والى الآن ولكنني لم اكتفِ بالتأكيد بهذا فانا دائمة السعي لتطوير مستواي في مهنتي ودائما ما أسعى للمشاركة في ورش تمثيل تحت إشراف خبراء سواء كانوا مصريين أو أجانب...أيضا أنا اهتم دائما بمتابعة كل ما هو جديد خاصة في مجال السينما الأميركية والأوروبية..كما أنني حريصة على قراءة العديد من الكتب والمراجع في فن التمثيل.

? هل هناك ممثلة مصرية أو عربية تعتبرينها قدوتك ومثلك الأعلى؟

? هناك الكثيرات في الفن المصري والعربي اعتبرهن رموز التمثيل مثل سيدة الشاشة فاتن حمامة وسعاد حسني وماجدة الصباحي.. ولكنني عاشقة لفن شريهان سواء في مجال التمثيل أو الاستعراض أو حتى على المستوى الشخصي.

? وهل تعشقين تقديم أعمال استعراضية مثلها؟

? أتمنى هذا.. وبالفعل أنا يسعدني أن أتواجد في عمل استعراضي كبير سواء كان هذا العمل درامياً أو سينمائياً أو مسرحياً وأشعر أن لدي الاستعداد الفني لهذا.. وأنا من الناحية الشخصية مهتمة بالحفاظ على رشاقتي وممارسة الرياضة بصورة دائمة خاصة أن هذه الأعمال الاستعراضية تحتاج من الفنان إلى لياقة بدنية عالية بجانب الموهبة والقبول بالطبع.

