نجمات تعرَّضن لأزمات نفسية بسبب أدوارهن الفنية

النهار Plus

لا تتوقف علاقة الفنان والدور الذي يقدمه على المشاهد التي يتم تصويرها فقط، بل تصل إلى حالة من التأثر الشديد، فقد كشف العديد من الفنانات عن تعرضهن لأزمات نفسية شديدة، بعد تقديمهن لأدوار معينة، ومدى تأثرهن بها وبما تحتويه، مما استدعى استعانتهن بطبيب نفسي لتخطي تلك الأزمات.

رانيا يوسف

الفنانة رانيا يوسف اعترفت بخضوعهَا لعلاج نفسي بعد مشاركتها في مسلسل «أهل كايرو»، وقالت إن شخصية «صافي سليم» سببت لها ضغطاً نفسياً كبيراً في تلك الفترة، خاصة وأن الشخصية احتوت العديد من التفاصيل الصعبة التي تركت أثرا بها ولم تستطع التخلص منها بسهولة، وهو الأمر الذي جعلها تعاني نفسيا، وهو ما حدث معها أيضا في مسلسل «حرب الجواسيس» والذي أخذ وقتاً طويلاً من اجل التخلص من تأثير الشخصية عليها.

منى زكي

فيما كشفت الفنانة منى زكي، عن مرورها بأزمة نفسية بعدما قدمت مسلسل «السندريلا»، والذي جسدت فيه شخصية الفنانة الراحلة سعاد حسني. وقالت «منى» إنها أصيبت بإرهاق نفسي لارتباطها بشخصية «السندريلا» بعد انتهاء المسلسل ما دفعها للخضوع لجلسات علاج نفسي في تلك الفترة. والأمر لم يتوقف عن تلك الشخصية بل وصل أيضا لشخصية أخرى وهي شخصيتها في فيلم «أحكي يا شهرزاد» والذي قدمته مع الفنان حسن الرداد وعانت نفسيا بسبب الأذى النفسي الذي عاشته الشخصية التي تتعرض للعنف الزوجي من قبل زوجها الذي يعترض على عملها بسبب تعارضه مع مصالحه الشخصية.

منة شلبي

الفنانة منة شلبي كشفت عن معاناتها النفسية بسبب أدوارها الفنية، وقالت إنها تشعر بالتوحد مع الشخصيات التي تقدمها فلجأت إلى الطبيب النفسي؛ من أجل التخلص من هذه الآثار النفسية، وكان آخر مسلسل لها «ليه لا»، ودورها في مسلسل «بطلوع الروح» والذي تناول تفاصيل الحياة التي تعيشها نساء داعش، وهو الأمر الذي جعلها تقضي وقتا طويلا خارج مصر وبالتحديد في فرنسا من أجل الخروج من الحالة التي عاشتها بسبب التصوير وما تعرضت له في الشخصية.

نجلاء بدر

بدورها.. كشفت نجلاء بدر عن إصابتها بحالة نفسية سيئة عقب مشاركتها في مسلسل «30 يوم» والذي جسدت فيه دور شخصية تعاني من الإدمان ما أثر على حالتها النفسية بعد انتهاء المسلسل وجعلها تستعين بطبيب نفسي.

نيللي كريم

وقالت نيللي كريم إنها تزور طبيبها النفسي لتلقي الدعم بعد تقديمها كل دور من الأدوار الحزينة التي تلعبها والتي تؤثر عليها نفسياً بعد الانتهاء من كل مسلسل، وكان منها «سجن النساء» ومسلسل «تحت السيطرة» والتي تناولت فيه حياة المدمنين وتأثير المخدرات عليهم.

وفاء عامر

أما الفنانة وفاء عامر فتحدثت عن تفاصيل تلقيها العلاج النفسي منذ 12 عاماً، وقالت في تصريحات إعلامية إن السبب وراء ذلك هو شعورها بهزات نفسية، بعد كل عمل فني تقدمه إذ جعلتها بعض الأعمال تشعر بعدم الأمان، مؤكدة أن المرحلة التي جاءت بعد مسلسل «الدالي» كانت مرحلة صعبة للغاية وكل دور ترك فيها أثرا نفسيا قويا، أسهم في تلك الحالة التي عاشتها.

سيرين عبد النور

ومؤخرا كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عن إصابتها بمرض انفصام الشخصية وقالت إنها تنوي زيارة أخصائي نفسي لمساعدتها، وأضافت أن معظم الفنانين مصابون بالفصام لتقمصهمْ عدة شخصيات في أعمالهم.

