السعودية يارا الحقباني.. على طريق النجاح في التنس

النهار Plus

تسير لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني على الطريق الصحيح في مشواره الرياضي طامحة إلى الوصول لأبعد مدى في رياضتها المفضلة. وتمنى الحقباني النفس في السير على خطى كبار النجمات العالميات وبأن تشارك في بطولات «الغراند سلام» في المستقبل القريب. وهي تعمل بكل جد واجتهاد من تحقيق هذا الحلم ورفع اسم بلادها عالياً في سماء اللعبة.

وسجلت الحقباني نجاحاً جديداً في مسيرتها الرياضية كونها اقتنصت بطولة البحرين الدولية ITF الشهر الماضي، عقب فوزها على منافستها الروسية إيرموكوفا المصنفة الأولى بالبطولة بنتيجة 6/2 - 4/6.

الإنجاز الثاني

ويعد هذا هو الإنجاز الثاني في تاريخها كونها حققت الذهبية برفقة البريطانية هيرستوفا، عقب الفوز على الروسية إيرموكوفا واللاعبة ماريا، في المجموعة الفاصلة 10 - 7 بنهائي زوجي البطولة. وقد مارست يارا الحقباني رياضة التنس في عمر مبكر، لتصبح أصغر لاعبة تنس بالمملكة العربية السعودية تحقق انتصارات لترفع راية بلادها في المحافل الدولية.

رد العرفان

من جانبها عبرت الحقباني عن سعادتها بحملها لقب بطولة «ITF»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وذكرت عبر تغريدة لها على حسابها الشخصي: «بكل اختصار ما أعتبر هذا اللقب إلا محاولة بسيطة مني لرد العرفان لوطننا وكل من آمن بالرياضة السعودية»، موجهة الشكر لكل من ساندها ودعمها خلال مشوارها الرياضي. وفي تصريحات سابقة عبّرت الحقباني عن رغبتها في مساندة كل فتاة سعودية تسعى لخوض تجربة التنس قائلة: «أرغب في تكريس وقتي وخبرتي لمساعدة أي فتاة سعودية تمسك بمضرب ولديها حلم»

احتراف رياضة التنس

يذكر أن صاحبة الـ17 عاما احترفت رياضة التنس منذ سنوات لتكون أصغر لاعبة تنس بالمملكة، وشاركت في العديد من المحافل الدولية الهامة مثل بطولة نيروبي الدولية، و بطولات «الجونيور» والـ»فيوتشر WTA» وبطولات التضامن الإسلامي. تجدر الإشارة إلى أنه تم تصنيف يارا الحقباني كأول سعودية في صفوف اللاعبات المحترفات، رغم تسجيلها في كشوفات نادي الاتحاد منذ عام 2018، وتحتل الحقباني المرتبة الـ 767 عالميا، وفق ترتيب لاعبات التنس المحترفات.

تقبيل رأس والدها

وقد وثق مقطع فيديو تقبيل الحقباني رأس والدها بعد فوزها بنهائي بطولة البحرين الدولية ITF للتنس على اللاعبة الروسية إيرموكوفا. وأظهر الفيديو تمكن اللاعبة السعودية من حسم المباراة وبعد ذلك ألقت مضربها على الأرض ثم توجهت للسلام على منافستها. وعقب ذلك ركضت الحقباني متجهة نحو والدها الذي كان يتابع المنافسة في المدرجات وقامت بتقبيل رأسه ثم حضنته وعادت لتحمل مضربها من على الأرض. وتعتبر الحقباني هذا الانجاز أولى الخطوات على طريق طموحا الذي لا يحده حد، مبينة أنها تسعى إلى تطوير موهبتها ودخول المنافسة في أكبر البطولات العالمية والدولية.

العباءة الزرقاء

تلقب يارا الحقباني بـ «العباءة الزرقاء»، وهي ولدت في السعودية عام 2006، وتبلغ من العمر 17 عامًا، تلعب في نادي الاتحاد السعودي ورغم صغر سنها حققت انتصارات عديدة في التنس لتصبح من أشهر لاعبي التنس في المملكة العربية السعودية حيث مثلت بلادها في العديد من البطولات المحلية والدولية وحققت انتصارا ساحقا في كل مباراة شاركت فيها،

وانتشر اسم يارا الحقباني مؤخراً بعد فوزها الكبير على منافستها الروسية في نهائي بطولة البحرين لتصبح محط أنظار الجماهير السعودية المتعطشة للنجاح والتميز.