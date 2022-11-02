سمو أمير البلاد بعث ببرقيات لرؤساء الجزائر والهند والبرازيل وأنتيغوا

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى السير رودني ويليامز حاكم عام أنتيغوا وبربودا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه موفور الصحة والعافية ولأنتيغوا وبربودا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى أخيه عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى لويز ايناسيو لولا دا سيلفا الرئيس المنتخب لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين المزيد من التطور والنماء. وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث انهيار جسر معلق في ولاية «غوجارات» والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.

