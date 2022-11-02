العلي: الاطلاع على تجارب التصنيع العسكري

وطن النهار

قال ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ان مشاركة الكويت في معرض «سوفكس 2022» تعد فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والاستماع لوجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات ذات العلاقة بمجال التصنيع العسكري وتقنياته.

جاء ذلك في تصريح للشيخ عبدالله العلي على هامش افتتاح الدورة الـ13 لمعرض ومؤتمر العمليات الخاصة «سوفكس 2022» المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية والعملياتية والأمن القومي والذي اقيم تحت رعاية وحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مدينة العقبة.

واضاف أن المشاركة في المعرض تأتي ترجمة للتعاون القائم والمثمر بين البلدين وعمق ما يربطهما من علاقات تاريخية وأخوية وثيقة تحظى بمباركة ودعم مباشر من لدن سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وبمتابعة واهتمام من سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد.

وأوضح أن تنظيم الأردن للدورة الـ13 لمعرض ومؤتمر العمليات الخاصة «سوفكس 2022» يعكس حجم ما تتمع به الاردن من علاقات دولية متميزة وما تملكه من طاقات وكفاءات بشرية تسهم بدورها في تحقيق الاستفادة والمعرفة للدول المشاركة بهذه الفعاليات.

وبين ان هذه الاستفادة والمعرفة تأتي من خلال الاطلاع في المعرض على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من معدات وتجهيزات متخصصة في مجال تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية ضد مختلف الاخطار التي قد تتعرض لها مختلف الدول.

