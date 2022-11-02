سمو رئيس مجلس الوزراء بعث ببرقيات إلى رؤساء الجزائر والبرازيل والهند وأنتيغوا

وطن النهار

بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى أخيه عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى السير رودني ويليامز حاكم عام أنتيغوا وبربودا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى لويز ايناسيو لولا دا سيلفا الرئيس المنتخب لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة. وبعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث انهيار جسر معلق في ولاية «غوجارات».

