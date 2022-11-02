كايلي: إعفاء الكويتيين من تأشيرة الشنغن على المسار الصحيح

وطن النهار

التقت نائب رئيس البرلمان الأوروبي ايفا كايلي أول أمس سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الممثلين في دولة الكويت . وذلك لتقديم ايجاز لهم عن المناقشات التي أجرتها مع كبار المسؤولين من الحكومة ومجلس الأمة.

وأطلعت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي ايفا كايلي السفراء عن مناقشاتها في الكويت والمتعلقة بكيفية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مثل التعاون بين الشعوب وتحول الطاقة والبحث والابتكار والتنوع الاقتصادي والاستثمار والتعليم وتلك المتعلقة بتمكين المرأة وحقوق الإنسان، بالاضافة الى المواضيع التي تهم مواطني دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في الكويت.

كما أطلعت ايفا كايلي كذلك سفراء الاتحاد الأوروبي على آخر التطورات المتعلقة بالاعفاء من تأشيرة الشنغن للمواطنين الكويتيين والتي كانت من المواضيع الرئيسية في المناقشات التي أجرتها مع المسؤولين الكويتيين حيث أفادت بأن ملف الإعفاء من تأشيرة الشنغن والموجود في البرلمان الأوروبي هو على المسار الصحيح وعندما ينتهي البرلمان الأوروبي من التصويت على الاعفاء فإنه لايزال يتوجب على مجلس أوروبا الموافقة عليه وذلك طبقا لتشريعات الاتحاد الأوروبي.

وقالت: لو تم تبني الاعفاء من تأشيرة الشنغن للمواطنين الكويتيين من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا، فسوف تقوم المفوضية الأوروبية بالبدء بالمفاوضات مع الجانب الكويتي للتحقق من وجود معاملة بالمثل بشكل كامل لمواطني دول الاتحاد الأوروبي حيث سيتم تطبيق الاعفاء من تأشيرة الشنغن للمواطنين الكويتيين عندما تدخل اتفاقية الاعفاء من التأشيرة حيز التنفيذ.

