مضبطة جلسة 16 أكتوبر.. مخالفة

وطن النهار

افتتح نائب رئيس مجلس الامة محمد المطير الجلسة، عند الـ 9 صباحا وتلا الامين العام عادل اللوغاني اسماء الحضور والمعتذرين (وزير الخارجية، وزير الدفاع، النائب مرزوق الخليفة)، ثم انتقل المجلس الى بند تصديق المضابط.

صالح عاشور: جلسة 16 اكتوبر التي لم تحضرها الحكومة بعد حضور 43 نائباً لم تذكر بالمضابط ويفترض ان يتم التصديق عليها حتى لا يكون هناك لبس دستوري ربما يؤدي الى إبطال المجلس، وهناك طلب للتصويت نداء بالاسم لكي نسير في اطار دستوري صحيح ونمنع أي شبهة دستورية.

المطير: سوف نصدق على المضابط.. وأي طلب نصوت عليه لاحقاً.

عبيد الوسمي : يجب التصويت على مضبطة الجلسة الأولى ونحن قدمنا طلب ونرجو عرضه والتصويت عليه.

أحمد لاري : ما حصل في جلسة 16 اكتوبر شي جميل ونفتخر فيه وأحب ان اشيد برئيس السن مرزوق الحبيني وهناك 43 عضواً حضروا الجلسة والكل تداعى للحضور بقوة الدستور ودليل على قناعة نيابية، ولذلك نطالب بتدوين هذا المنظر الديموقراطي الراقي.

الرئيس محمد المطير: نحن الآن في بند التصديق على المضابط وبعدها اذا تريدون المناقشة تستطيعون تقديم طلب للتصحيح بعد بند الرسائل.

عبيد الوسمي : الأخ الرئيس أنت حضرت الجلسة الأولى.. شنو هذا التهريج، هذا تاريخ.

لا يجوز الانتقال الى بند آخر قبل ان تتلوا طلبنا، والسؤال حضور النواب شنو كان، الجلسة عقدت ولذلك يجب تدوين البيانات وعدم مسح تاريخ الكويت السياسي.

أحد الأخوة يقول إن الجلسة الأولى ما هي جلسة بل اجتماع، لنصوت على مضبطة الجلسة.. وإذا الحكومة لديها اعتراض لتذهب إلى المحكمة الدستورية.

ثامر السويط: جميل ان نسمع للكلام عن الدستور ونحن كنا ومازلنا في المجلس السابق والأسبق نسعى لتطبيق الدستور، ولكن غريب ان الاخوة الذين تكلموا هم من صوت على انتهاك الدستور، لا نستغرب من الذين انتهكوا الدستور قبل سنة هذه المزايدات، وأنا كنت أحد المؤيدين لصحة انعقاد الجلسة دون حضور الحكومة.. ولكن الأخوة الذين تحدثوا هم من أسس سابقة «لا جلسة بعدم حضور الحكومة»

عدم حضور الحكومة للجلسة لا يكون لها مضبطة.. على بعض الأخوة مراجعة مواقفهم قبل 6 أشهر وسنة.

بند الرسائل

حمد المطر: هناك خمس رسائل من اللجنة التعليمية ارجو الموافقة عليها حتى ننتشل التعليم من الوضع المخزي الذي تعيشه الى وضع تستحقه الكويت، لدينا مشكلات في التعليم العالي.. سطوة التجار في الجامعات يجب أن تقف فدعم الجامعات الخاصة سيصل إلى 250 مليون دينار، وسنضع هدف أن تفتح جامعة عبدالله السالم شهر 9 القادم.. ويدنا في يد الوزير.

حمدان العازمي: الحكومة قدمت رسالة لاستعجال قوانين تعزيز النزاهة ولكنها تعرضت لأول مطلب لما حطوا وزيرة الشؤون، والحين الوزيرة تبي تحط مديرة محالة للتحقيق وكيلة وزارة هذه النزاهة اللي يبونها، راح نقدم الملف لرئيس الوزراء ونشوف شنو يسوي.

وتساءل العازمي: هل الاصلاح هو عدم استقبال النواب، هذا عجز حكومي لانها مو قادرة تشتغل وتحط السبب على النواب، والله باجر راح نشوف الوزراء واحد واحد فوق على المنصة لأن الحكومة لن تحل المشكالات.

صالح عاشور: الحكومة لديها فائض مالي مليار وان تتجه للاستثمار الداخلي مثل الاستثمار السكني افضل للبلد عبر شركات مساهمة ولاستيعاب التوظيف، وهو اكثر دخلا من الاستثمار الخارجي.

وقال عاشور : الحكومة تقدم رسالة بشأن مشاريع تعارض المصالح، من وزير شؤون مجلس الأمة وهو كابتن في السابق وتضع تبعية الطيران المدني تحت حقيبته.

حمد المطر : هذا كابتن ويعرف هذه الوظيفة.

عاشور: خلني اكمل لو سمحت.

المطر : شفيك زعلت انا قلت كابتن مثل ما اخوك كابتن.

عاشور : احترم نفسك، انا ما عندي اخو كابتن.

المطر : ما ادري اخوك ولا لا، بس انت تعرفه.

عاشور : انت خلك تدافع عن الحكومة.

أسامة الشاهين : يجب سد باب تضارب المصالح ونحن نعرف ان الحكومة من وزراء ومدراء معرضون لتضارب المصالح، بل حتى النواب وشفنا النواب القبيضة، لذلك يجب الاسراع في تمرير قانون تضارب المصالح.

النائب عبدالكريم الكندري: يجب ألا يقف الحد في التحقيق في ترقيات «التربية» بل أن يمتد إلى جامعة الكويت بما فيها مدير الجامعة.

وقال: الجامعة إذا كانت لديها النية في فتح أفرع خارج الكويت عليها أن تفتح في شمال وجنوب الكويت اولا.

توظيف الشباب

الصيفي: من سخرية القدر أن هناك أكثر من 400 مهندس ومهندسة خريجي البترول موزعون على جهات حكومية ليس لها علاقة بتخصصاتهم.. وبالمقابل شركات المقاولين توظف شباباً للتنفيع، والشركات تتعاقد مع الأجانب برواتب تصل لـ5 آلاف وامتيازات أخرى.. لأن الأجنبي قد يمرر ما يريدون والكويتي لا يمرر.

حسن جوهر: آن الآوان لهيئة للاستثمار وبعد 70 سنة من الاستثمار الخارجي إعادة النظر في استثماراتها والاستثمار داخل الكويت وتعزيز شركات اقتصادية محلية، والكويت قامت على الشركات الحكومية في سبعينيات القرن الماضي وأصبحت في موقع الريادة لذا علينا تمكين هذه الشركات وتنويع مصادر الدخل.

أحمد لاري: قانون «BOT» للأسف جمد ونحن نحتاج فعلاً لهذه المشاريع، المواطنون اليوم يذهبون إلى دول قريبة في إجازات قصيرة.. لذا علينا تنشيط المشاريع السياحية ليكون «دهنا في مكبتنا».

وقال: الأخوة المستثمرون يذهبون إلى المملكة العربية السعودية وتوفر لهم أراضي صناعية.. وكلفة المنتج تأتي عليهم بأرخص بسبب انخفاض أسعار الأراضي الصناعية.. عكس ما لدينا في الكويت حيث تصل الأراضي إلى 6 ملايين

عادل الدمخي: علينا حسم اختيار قيادات الجهات الرقابية.. اليوم لدينا مشكلة في إدارة التحقيقات والطب الشرعي بوجودها تحت مظلة الداخلية.. ينبغي أن تكون تحت مظلة النيابة، ويجب أن تكون هذه الجهات مستقلة وهذا ليس تشكيك بالداخلية بل لتطبيق الشفافية

الحبيني: يجب على وزير التربية أن ينتبه للتلاعب والتجاوز الذي يحصل في الوظائف القيادية والإشرافية، أشخاص تفاجئوا بأن أرقامهم في الانتظار تتغير وتتراجع وهناك من يريد التلاعب بشروط هذه الوظائف.. وهناك محاولات أن يكون مديرو المناطق التعليمية من غير التربويين

وطالب: وزير التربية بفتح تحقيق في التلاعب بمنطقة الأحمدي التعليمية ونقل أكثر من 280 معلمة بعد بدء الفصل التعليمي بنقل عشوائي، ونقل المعلمين إلى مدينة صباح الأحمد دون أي حوافز أمر مرفوض

وانتقد الحبيني ادوار مدير الجامعة لفتح فرع للجامعة في السعودية، انت افتح فرع في مدينة صباح الأحمد، السعودية يعرفون شغلهم، وغير مقبول أن يذهب ولي الأمر يومياً 150 كيلو متراً لجامعة الشدادية.

النائب مبارك الحجرف: اليوم أصبح اسم الكويت مرتبطا بغسيل الأموال بسبب «الكاش» الموجود.. والمواطن اليوم يدفع الثمن ولا يستطيع شراء بيت بسبب «الكاش» الموجود والتضخم الذي صاحبه، المواطن اليوم يقول ابنوا بيتا وعطوني إياه.. ولا أتحمل قرضا يكون علي بالبنك.. لابد ان تكون هناك خيارات للمواطنين، في الماضي شركات أجنبية قامت ببناء منازل المواطنين.. على الحكومة أن تدعو الشركات الأجنبية لبناء منازل المواطنين بشكل مباشر.

وقال: صرفنا على التعليم أكثر من 2.25 مليار دينار.. لكن هناك جامعات أفضل من جامعاتنا.

‏لا

هاني شمس: كيف ننشئ جامعات خارج الكويت ولدينا نقص في الكويت.. أولياء الأمور يعانون، خصوصاً من أهالي صباح الأحمد وغيرها من المدن البعيدة، البعض يحاول أن يفشل العملية التربوية لمصالح الآخرين.. وكذلك الأمر في المرافق الصحية لمصالح القطاع الخاص

استقالة هايف

الرئيس السعدون يرجئ استقالة محمد هايف من لجنة حقوق الانسان للجلسة المقبلة.

وانتهت المناقشات في الرسائل الواردة الى موافقة المجلس على الرسائل، ومنها القرارات التالية:

تكليف لجنة «تحسين بيئة الأعمال» بدراسة كفاءة الإجراءات الحكومية لإصدار الموافقات ذات الصلة، تبحث معوقات تنفيذ مشروعات الاستثمار المباشر، ترفع تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

تكليف لجنة «الإسكان والعقار» دراسة إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني، بحث أفضل الحلول المستدامة للرعاية السكنية، وأسباب ارتفاع مواد البناء والأيدي العاملة.

إحالة رسالة جوهر بشأن توجيه الأموال السيادية للاستثمار الداخلي.. إلى اللجنة «المالية».

استعجال نظر مشروعات القوانين ذات العلاقة بمنظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية.

تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة قضايا شبهات الفساد المالي وغسل الأموال مع إحالة جميع المستندات الواردة إلى مجلس الأمة في فترات سابقة ذات الصلة بتلك الموضوعات إلى اللجنة.

رد التقريرين رقمي 13 و37 عن مشروعي القانونين في شأن الاستيراد والصكوك الحكومية المدرجين على جدول أعمال المجلس الى اللجنة المالية وذلك وفقا للمادة (59) من اللائحة الداخلية.

الموافقة على تكليف لجنة شؤون النفط والطاقة بدراسة ومتابعة التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول حتى عام 2040 والمحافظة على الثروة النفطية والتوسع في الصناعات النفطية وخلق استثمارات أجنبية وتشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة.

رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بشأن سحب عدد من تقارير اللجنة بشأن مجموعة من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس لدراستها على ضوء المستجدات المحلية والدولية وتقديم تقرير في شأن كل منها وذلك وفقا للمادة (109) من اللائحة الداخلية.

رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة بتكليف اللجنة بالوقوف على دور الجهات المختصة في تطوير وصيانة الشوارع والمرافق العامة وتوفير خدماتها بالمدن الجديدة والمحافظة على الأماكن والأسواق التراثية والواجهات البحرية.

رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها الموافقة على تحديد اختصاصات اللجنة وتكليفها بدراسة القوانين الجزائية والعمل على تنقيتها من أي شبهة تمس الحقوق المدنية أو السياسية ومراقبة أعمال الجهات الحكومية للتأكد من مدى التزامها بحقوق الإنسان.

رسالة من رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بتكليف اللجنة ببحث أسباب تلوث الهواء والتربة ودراسة مشاريع نقطة الارتباط المركزية ومحطة انتاج الطاقة في منطقة الشقايا وكل ما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي.

والموافقة على رسائل رئيس اللجنة التعليمية كافة.

النائبان عاشور ولاري يطالبان بالتصديق على جلسة 16 أكتوبر.

‏السعدون: ما حدث أمر مخالف، المادة 91 لا تسمح لأي عضو أن يقوم بأي عمل أو يقدم أي طلب قبل القسم وإذا تبون نوقف الجلسة نوقفها لن أسمح بهذا الحديث ولا حديث عن هذا الموضوع.

الوسمي: لكل جلسة مضبطة عملاً بنص المادة 92.. وتجاهل طلب مقدم من 10 نواب لعرض مضبطة الأحد 16/10 هو تجاهل لجزء من تاريخ الكويت السياسي وموقف 43 نائبا، ورئيس المجلس «نائب في المجلس» وليس هو «المجلس» بذاته، أما عدم حضور الحكومة ورفع الجلسة لا يعني بأي حال عدم وجود مضبطة.

استعجال الميزانيات

الوزير عمار العجمي: الحكومة تطلب استعجال مناقشة تقرير لجنة الميزانيات..

المجلس يوافق وينتقل لمناقشة الميزاينات ويمدد الجلسة لحين الانتهاء منها.

عادل الدمخي: رئيس الحكومة والوزراء سيتحملون المسؤولية كاملة في عدم تسوية الملاحظات المدونة في تقارير ديوان المحاسبة.

واضاف: ارجو من النواب ارسال رسالة تعاون للحكومة، الكلام ان كل الحكومات تعمل في ذات النهج كلام سابق لأوانه، نحن لن نغفل أو نصمت او نسكت عن أي خطأ وسنلجأ للمحاسبة ان رأينا ذلك .

واوضح: بعد الرسائل الإيجابية من الحكومة وتعاونها في تلبية جميع طلبات النواب المتعلقة بالمواطن بشكل مباشر، رأت اللجنة أن تتعاون من جانبها أيضا بالموافقة على الميزانية.. فلا تنمية دون استقرار ولا استقرار إلا بالتعاون.

وزير المالية عبدالوهاب الرشيد: هناك من يتهم الحكومة انها تبعثر المال العام من اجل مكاسب سياسية غير صحيح فهناك التزامات مالية للمواطنين يجب الايفاء بها.

وأوضح الوزير: مشكلة التضخم لسنا مسؤولين عنها فهناك اسباب كثيرة من الحرب الاوكرانية الروسية وشح اراضي وغيرها، التضخم اليوم وصل الى 4.2 وهو الأكبر في الخليج.

وزاد الوزير الرشيد: أضفنا للميزانية بدل الإجازات وزدنا دعم الأعلاف وعكسنا برنامج عمل الحكومة القادم في ميزانية هذا العام علما بأن البرنامج مدته 4 سنوات، ومشكلة التضخم أكبر من «بيع الإجازات» و«الصفوف الأمامية»، وعالجنا أغلبية الملاحظات النيابية.. ونتعهد بتلافي ملاحظات «المحاسبة».

إنفاق أسري

واوضح الوزير: رب الأسرة ينفق 33% من راتبه على السكن لذا فالتضخم الراهن رغم ارتباطه بتداعيات كورونا والحرب الروسية- الاوكرانية فانه ايضا مرتبط بالبيئة الاحتكارية وشح الأراضي كما قلت، لذا فإن توجهنا الآن هو تحرير الأراضي، وحل مشكلة التضخم يكون بالحرص على إدارة الأسعار ودعم الأسر منخفضة الدخل وهذا ما سنتوجه له كحكومة، وطريق الإصلاح طويل وبحاجة الى التعاون، وبرنامج عمل الحكومة والخطة الاقتصادية 4 سنوات ما يعني أننا بحاجة لـ4 ميزانيات.

عبدالوهاب العيسى: الاسبوع الماضي الميزانية كان فيها فائض 330 مليونا واليوم اصبح فيها عجزا 450 مليونا بسبب البدل النقدي وبيع الاجازات، نعم انا مع البدل النقدي لكن يجب أن توجه للقطاع الخاص الذي يوظف الشباب.

وزير المالية: الميزانية مبنية على سعر برميل 80 دولارا وهذا العام سنحقق فوائض ارتفاع سعر النفط وسنستغل الفائض في ترميم السيولة في الاحتياط العام.

حمدان العازمي: الحكومة دخلت في مجال المساومات في الميزانية وهذا يؤكد أنها غير نظيفة، وزير لمالية يقول هناك شح بالاراضي وهذا غير مقبول منو يملك الاراضي مو انتم، اليوم الحكومة تساومنا وانتم تقرون الميزانية نعطيكم بيع الاجازات والبدل النقدي، انا من الحين اقول سأرفض الميزانية.

شعيب المويزري: انا رفضت الميزانيات السابقة ولكن الحكومة كان دورها ايجابيا في جلسة الافتتاح، التعاون مع الحكومة مشروط وعلى وزير المالية ان يقدم تعهدات صريحة بصرف الميزانيات بشكل صحيح ويضمن عدم تكرار الاخطاء.

وشدد بقوله: قسما بالله أي خطأ بالميزانيات وتكرار المخالفات سيكون الاستجواب لرئيس الحكومة ولكل الوزراء، الاخ رئيس الحكومة الاخ وزير المالية اعتقد كلامي واضح.

تعهد

وزير المالية: نحن مددنا يد التعاون مع لجنة الميزانيات وانا اتعهد للمويزري وللمجلس وللأمة بتلافي الملاحظات وتوظيف الكويتيين وصرف مكافأة الصفوف الأمامية وبدل الاجازات وسنحقق المطلوب منا.

أسامة الشاهين: الدولة من اكبر محتكري الاراضي وهي تحرص على عدم منح اراض وتتمهل في صرف اذونات البناء وهذا يرفع اسعار الاراضي والايجارات.

حسن جوهر: معالجة الغلاء الذي يعاني منه المواطنون المستضعفون يكون من خلال الامن الاجتماعي وهذه مسؤولية وزير المالية.

وقال: لا يوجد لدينا شح أراضٍ إنما سوء إدارة.

وعلى الحكومة شرح كيفية تمويل المشاريع السكنية الجديدة ففي ظل النهج الحالي نحتاج إلى 21 سنة لمعالجة القضية الإسكانية، والان طلبات الاسكان وصلت الى 114 الف طلب وعدد المستحقين لبدل الايجار 137 الفا.

مبارك الحجرف: اتمنى ان يكون هناك برنامج عمل حكومي يتوافق مع هذه الميزانية الضخمة، ميناء مبارك قطوا عليه ملايين يقارب المليار وللحين ما اشتغل، جسر جابر كلفنا مليارا ولكنه لا يخدم اي شي، وحساب العهد استخدم استخداما سيئاً وفق حسابات سياسية كلفتنا الملايين.

عبدالعزيز الصقعبي: ميزانية مجلس الامة صندوق اسود ومرتع للفساد خاصة في المجلس السابق، مخالفات في التعيينات والندب يندى لها الجبين، 4 آلاف دينار تصرف لمستشار في المجلس غير مستوفي الشروط ولما سألت ليش قالوا جاء الامر بقرار من الرئيس السابق.

واضاف: العجب العجاب ان موظف دبلوم غلايات يعين بالمجلس بثلاثة الاف دينار، ما ادري شنو يحتاجه فيه المجلس.

جنان بوشهري: الفوائض التي يتكلم عنها الوزير جراء ارتفاع سعر برميل البترول لا فائدة منها لان هناك تضخما وارتفاعا كبيرا في الأسعار، وملف إدارة أملاك الدولة سبق أن تكلمت فيه كونه موضوعا أعيد فتحه ونقاشه في لجنة الميزانيات وآثرت هذا الموضوع وتقدم وزير المالية بتعهده بأن يكون هذا الملف تحت إدارة ونظر الحكومة في الفترة القادمة.

خليل أبل: انا اسأل شنو هوية الميزانية، انا اقول ان هوية الميزانية «الله لا يغير علينا» لان مالها هوية، واضح اننا تحت رحمة رب العالمين في هذه الميزانية، انا نائب ما احد سألني من الحكومة شنو رأيك في الميزانية.

وزير المالية: نحن لم نحقق عجزا في الميزانية، اليوم اصدرت تعميما لادارة املاك الدولة لتصحيح الاوضاع بخصوص تقييم اسعار املاك الدولة والاعتذار الذي قدمته الإدارة الى ديوان المحاسبة اعتبره غير كافٍ ويجب التعاون مع الديوان.

السعدون: ترفع الجلسة للصلاة وسنعاود التصويت على التقارير التي تمت مناقشتها.

