«التربية»: لا صحة للعودة إلى «الدراسة عن بُعد»

وطن النهار

نفت وزارة التربية، ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول عودة التعليم عن بعد، وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد الوهيدة، أن العمل على تفعيل المنصات التعليمية يأتي بشكل دوري من خلال عمل روش للمعلمين الجدد لتدريبهم على كيفية استخدام برنامج «تيمز» وتطوير قدرات المعلمين عموما على استخدام المنصة.

وأكد الوهيدة في بيان رسمي، على عمل الصيانة الدورية للمنصة لدوام جاهزيتها تحسبا لأي طارئ كان، لافتا إلى أن ما يتم تداوله بشأن العودة للدراسة عن بعد غير صحيح، مشددا على حرص الوزارة على سلامة وصحة أبنائها الطلبة والطالبات مع اهمية ضمان مستوى تعليمي متميز ومستمر من اجل تنفيذ الاهداف المرجوة لتحقيق جودة التعليم.

من جانب آخر، أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد، تعميمًا بشأن بيانات العاملين بالوزارة المخاطبين بأحكام تأمين الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية من موظفي الوزارة الكويتيين (ذكور، إناث)، بضرورة تحديث بيانات العلاوة الاجتماعية عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك بتعبئة نموذج إقرار العلاوة الاجتماعية والتسجيل على موقع الوزارة قائمة الخدمات الإلكترونية، وتحميل المستند المطلوب لمن لم يسبق لهم التحديث خلال فترة ستة الأشهر السابقة.

واكد المقصيد على ضرورة تحديث بياناتهم الأساسية على تطبيق (تأمينات ذخر) الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال خدمة (تحديث البيانات الأساسية).

