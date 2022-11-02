«الباحثين العلميين»: «الأبحاث» يعاني الفراغ الإداري

وطن النهار

وجهت الهيئة الإدارية لرابطة الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية نيابة عن جـميــع الباحثين العلميين تهانيها إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني على نيله الثـقة الأميرية السامية بتوليه الحقيبة الوزارية، سائلين المولى عز وجل أن يلهمه السداد والتوفيق لما فيه الخير لبلدنا الحبيب الكويت.

وذكرت الرابطة في بيان لها بأنه في الوقت الذي نضع فيه ثقتنا الكاملة بالوزير فإننا نتطلع منه حل المشكلات التي يمر فيها المعهد والعمل على اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح الأوضاع في هذه المؤسسة العلمية العريقة.

وشددت الرابطة على أن من أشد ما يعاني منه المعهد منذ مدة تقرب العامين قضية الفراغ الإداري والذي يتمثل بخلو منصب المدير العام ومديري المراكز البحثية.

وآملة من الوزير اتخاذ القرار اللازم بشأن تعيين مدير عام بالأصالة مما سيكون له الأثر البين على استقرار هذه المؤسسة البحثية وتفعيل دورها، وتوفير بيئة عمل مثالية تمكن الباحثين العلميين فيها من القيام بواجباتهم على أكمل وجه.

ومن ضمن القضايا العديدة والتحديات التي يعاني منها المعهد معضلة الخفض السنوي المستمر لميزانيته وما يترتب عليه من عدم القدرة بالقيام بالأبحاث التطبيقية اللازمة لخدمة الدولة.

وأكدت الرابطة حرصها الكامل على مد يد التعاون مع الوزير العدواني، وتعزيز كل مجالات التنسيق والتشاور، واضعة كل امكاناتها وقدراتها من أجل تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة، مؤكدة ايضا نهجها الثابت والراسخ في الوقوف الى جانب وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وفي عدم المزايدة والحرص على التعامل مع كل القيادات وفقا لأداء عملهم لا لشخوصهم. فلا بد للوزير أن يضع كل هذه التحديات نصب عينيه حتى تُقَوَّم الأمور ويعود المعهد في إطاره الصحيح كذراع استشارية علمية وبحثية قادرة على خدمة الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035

