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«الأوقاف» اختتمت «برنامج الدورات العلمية لشاغلي الوظائف الدينية»

علي الفرحان
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الأربعاء 02 نوفمبر 2022

في إطار تفعيل استراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتحقيقاً لرؤيتها الساعية إلى الريادة عالمياً في العمل الإسلامي وتفعيلاً لرسالتها في رعاية المساجد من خلال تنمية الموارد البشرية وفقاً لأفضل الممارسات والتي تسهم في الارتقاء بمستوى أداء شاغلي الوظائف الدينية بالوزارة بما يتناسب والمهمة السامية الملقاة على عواتقهم، اختتم قطاع المساجد ممثلاً في إدارة الشؤون الفنية برنامج الدورات العلمية لشهر أكتوبر للأئمة والخطباء والمؤذنين وذلك في مسرح علي ثنيان الغانم بمبنى تدريب الأئمة والمؤذنين بمنطقة الرقعي، حيث اكد مدير إدارة الشؤون الفنية د. بدر معجون أبا ذراع الظفيري ان البرنامج اشتمل على ثلاث دورات شرعية قيمة تنوعت بين «علم المواريث (2)» حاضر فيها الشيخ حمد صالح الأمير، وذلك في الفترة من 9 – 13 أكتوبر من الساعة 8.00 إلى 12.00 صباحاً، وتُعد هذه الدورة استكمالاً لدورة علم المواريث التي عقد الجزء الأول منها في فترة سابقة.


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