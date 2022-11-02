منيرة الأمير تقصّت «تخصيص المشاريع»

وطن النهار

تقدم عضو المجلس البلدي م. منيرة الأمير بأسئلة تتعلق بالتخصيص للوقوف على التفاصيل الدقيقة والإحصائيات الضرورية من أجل تعميق المعرفة بالموقف الحالي لها.

وقالت الأمير في أسئلتها بما أن عملية التخصيص للمشاريع الحكومية هي من الأدوار المهمة والدقيقة الخاصة بالمجلس البلدي وبحكم هذه الأهمية كان من الضروري أن أقف على العديد من الإحصائيات الخاصة بهذا الأمر وكذلك فهم ما حدث في السابق لمزيد من التعرف عليها وعلى المجهودات السابقة والحالية لضبط قراراتنا فيها، وبحكم دوري كعضو في المجلس البلدي.

ووجهت الأمير عددا من الأسئلة منها بشأن حصر كامل للمشاريع والأراضي التي تم تخصيصها منذ 6 سنوات ولم يتم تسليمها وعدم تنفيذها حتى الآن؟ وهل هناك حصر للأراضي التي لم تدخل في خطط الدولة للاستغلال وفق آخر خطة تنموية؟

كما استوضحت آليات الرقابة الحالية من قبل البلدية على المشاريع التي تم التخصيص لها؟ وهل هناك حصر للمشاريع التي تجاوزت فترة السماح لها من حيث التنفيذ؟

وتطرقت إلى إدارة التنظيم العمراني وتنسيقها مع إدارة مركز أنظمة المعلومات بوضع برنامج لتخصيص الأراضي في البلدية، يهدف إلى ضبط وتنظيم إجراءات تخصيص المواقع، وحفظ المواقع المخصصة بقرارات سابقة صادرة من المجلس البلدي، متسائلة فما مصير هذا التنسيق وهذا البرنامج وهل تم الانتهاء من إجراءاته وكيف يمكن الاطلاع عليه للاستفادة منه؟

وأشارت إلى ان هناك مشروعاً تحدثت عنه البلدية منذ فترة مكمل للخطوة السابقة لإدارة التنظيم العمراني وإدارة مركز أنظمة المعلومات لربط المواقع بالتصوير الجوي ورصد المعلومات الخاصة بهذه المواقع لتكون مصدراً للمعلومات للمجلس البلدي وأي جهة حكومية أخرى فهل تم الانتهاء من هذا المشروع؟ وما نسبة الإنجاز فيه حتى الآن؟ وكيف يمكن الاطلاع عليه؟ وهل حدث خلال الـ 8 سنوات السابقة تعارض في المواقع المقترح تخصيصها للمشاريع؟ وإذا حدث ذلك فهل هناك بيان بهذه المشاريع وتحليل لأسباب هذا التعارض ان وجد؟ وما هي الآلية للتعامل مع هذه المواقف إن حدثت؟

