«هواة اللاسلكي» تشارك في برنامج تفعيل الجزر «لأيوتا - 2022»

وطن النهار

تنطلق الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي غداً من جزيرة فيلكا لتشارك في البرنامج العالمي لتفعيل الجزر «الأيوتا-2022» لاسلكياً بعلامة نداء خاصة (9K2F) خلال الفترة ما بين 2 إلى 9 من الشهر الحالي.

وقال هاوي اللاسلكي الدولي علي عبدالله حسين إن تفعيل جزيرة فيلكا AS-118 لاسلكياً يأتي كأحد أهم الأنشطة اللاسلكية العالمية وضمن برنامج (الأيوتا) وهو نشاط لاسلكي عالمي يتم تحت مظلة الاتحاد الدولي لهواة اللاسلكي.

وأضاف أن مشاركة الهواة تأتي من أجل تحقيق أحد أهم أهداف الهواية وهي تمثيل دولتنا الحبيبة الكويت في المحافل الدولية كافة لهواية اللاسلكي وبذل أقصى جهد لرفع اسم الكويت عبر الأثير، ويتم تسجيل جميع الاتصالات ضمن برنامج تفعيل الجزر ببرنامج الأيوتا.

وتمنى علي عبدالله حسين كل التوفيق والنجاح أعضاء الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي المشاركين في هذه الفعالية، وإلى مزيد من التقدم والرفعة والازدهار.

