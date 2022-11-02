توزيع مواقع الجمعيات في «المخيمات»

وطن النهار

علنت البلدية عن توزيع 7 مواقع على الجمعيات التعاونيات الفائزة في قرعة موسم التخييم وذلك للمساهمة في إقامة مناطق خدمية وترفيهية وأسواق.

وكانت لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي لموسم 2023/2022 عقدت اجتماعها يوم أمس بحضور ممثلي الجهات المعنية وبعض ممثلي الجمعيات التعاونية للمساهمة في توفير إقامة مناطق خدمية وترفيهية وأسواق مركزية مصغرة للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت اللجنة أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال كاستعراض مواقع التخييم والتعديلات التي طرأت عليها فضلا عن اعتماد مواقع التخييم بالشكل النهائي والتعميم الخاص بالأحكام والشروط الخاصة بتراخيص المخيمات وسيتم تعميمه خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى إنها أجرت القرعة بين الجمعيات التعاونية المتقدمة للمساهمة بإقامة مناطق خدمية وترفيهية وأسواق على 7 مواقع تم توزيعها على الجمعيات الفائزة من خلال القرعة التي تم إجراؤها شريطة الالتزام بالمواقع المخصصة من قبل اللجنة والالتزام بالمساحة المحددة من قبل البلدية.

ودعت اللجنة الجمعيات الفائزة الالتزام بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية ولاسيما وزارة الشؤون وقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للغذاء.

