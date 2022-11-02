ضحى الخميس مديرة للعلاقات والإعلام في «الإعاقة»

وطن النهار

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أصدرت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة هنادي المبيلش، قرارا إداريا يقضي بتعديل مسمى الوحدة التنظيمية المعين عليها ضحى فايز خميس من مراقبة الاعلام بادارة العلاقات العامة والاعلام بقطاع المدير العام بالهيكل التنظيمي السابق إلى مسمى مراقبة العلاقات العامة والاعلام بادارة العلاقات العامة والاعلام بقطاع المدير العام بالهيكل التنظيمي الجديد، وندب ضحى فايز خميس للعمل بوظيفة مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام لمدة سنة. واعتمدت المبيلش، قرارين آخرين يقضيان بندب عبد الرحمن محمد الخميس إلى وظيفة مراقب الشؤون القانونية، وندب دلال جابر المري للعمل بوظيفة مراقبة التأهيل المهني لذوي الاعاقة، مؤكدة على ان يعمل بهذه القرارات اعتبارا من تاريخ الصدور وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيها.

