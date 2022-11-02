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«السكنية» شاركت في المنتدى الحضري الوطني الأول للكويت ومؤتمر المدن الذكية الخامس

علي الفرحان
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الأربعاء 02 نوفمبر 2022

شاركت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في المنتدى الحضري الوطني الاول للكويت امس، وعقد المنتدى والذي يقيمه برنامج موئل الأمم المتحدة تحت شعار «شركاء في التنمية الحضرية المستدامة» احتفالا بمناسبة، اليوم العالمي للمدن بحضور ممثلين من المؤسسة ومنهم نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم م. ناصر خريبط، حيث شاركت المؤسسة في عرض جهود وانجازات المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مدنها.
وعلى هامش المنتدى شارك نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم م. ناصر خريبط بعرض مرئي لانجازات المؤسسة في مشاريعها الاسكانية المنفذة، ومنها مدينة المطلاع والذي يعد من المدن الضخمة التي تنفذها المؤسسة وكذلك المشاريع قيد التنفيذ مشروع جنوب سعد العبدالله وجنوب مدينة صباح الاحمد وغيرها من المشاريع قيد الطرح في المستقبل القريب.
كما شاركت المؤسسة ممثلة في نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم المهندس ناصر خريبط في مؤتمر المدن الذكية الخامس المعد من السفارة الكورية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة، وألقى الضوء على افضل التجارب للمؤسسة في التطوير الحضري وتطوير المدن.


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