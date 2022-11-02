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إخلاء طواعية لسردابين في «الرقعي»


كشف مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م. محمد صرخوه عن عملية إخلاء طواعية لسردابين مخالفين في منطقة الرقعي من قبل أصحابهما وإزالة التقطعات وإعادتها إلى ما كانت عليه بالمخطط الهندسي.
وأكد صرخوه أن مفتشي فريق الطوارئ قاموا بالإشراف على عملية الإخلاء، لافتا إلى أن البلدية حرصا منها وحفاظا على الأرواح والممتلكات من خطورة استخدام السراديب في غير الغرض المرخصة من أجله أو ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص منها قد مدت يد التعاون لملاك العقارات والمستثمرين لعملية الإخلاء طواعية من قبلهم لإزالة أسباب المخالفة مع أخذ تعهد بعدم تكرارها.
وأشار إلى مواصلة الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في جميع مناطق المحافظة لرصد وحصر السراديب المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقها.


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