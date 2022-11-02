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وطن النهار

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ممثلاً عن صاحب السمو أمير البلاد

سمو ولي العهد ترأس وفد الكويت للقمة العربية


وصل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر امس إلى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لترؤس وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ 31 على مستوى القمة العربية المنعقدة في العاصمة الجزائر.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية كما كان في استقبال سموه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر ووزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية رمطان لعمامرة وسفير الكويت لدى الجمهورية الجزائرية محمد الشبو ورئيس بعثة الشرف سفير الجمهورية الجزائرية لدى الكويت عبدالمالك بهدو.
وكان ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد غادر البلاد صباح امس والوفد الرسمي المرافق لسموه متوجها إلى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لترؤس وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ31 على مستوى القمة العربية والتي ستعقد في العاصمة الجزائر.
وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة ويرافق سموه وفد رسمي يضم كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.


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