فتح ملفات الفساد.. جميع ما سبق

الأولى

في أشبه ما تكون خارطة طريق لعمل اللجان وافق مجلس الامة خلال جلسته امس على عدد من القرارات لتكليف اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة بموضوعات ذات اولوية للحكومة والنواب، وفي مقدمتها تكليف اللجنة التشريعية والقانونية بطلب الحكومة لاستعجال نظر مشروعي قانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء ومشروع قانون في شأن تعارض المصالح لعلاقتهما بمنظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. ووافق المجلس على رسالة بتوجيه الأموال السيادية للدولة للاستثمار الداخلي ليكون ذلك على رأس أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية ومحل تعاون كبير بينهما عبر إقرار سلسلة من القوانين تؤسس بمقتضاها شركات جديدة مملوكة للمال العام هدفها حسن استغلال مقومات الدولة وتنميتها بما ينعكس على الدولة واقتصادها والمواطنين الخير والنماء.

ووافق المجلس على تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية دراسة قضايا «التأمينات الاجتماعية وصندوق الجيش والصندوق الماليزي والإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية والصفقات العسكرية لطائرات يوروفايتر وكاراكال» وغيرها من قضايا شبهات الفساد المالي وغسل الأموال مع إحالة جميع المستندات الواردة لمجلس الأمة في فترات سابقة ذات الصلة بتلك الموضوعات إلى اللجنة.

وأيضا وافق المجلس على تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة البرلمانية بالنظر في قلة الأراضي الصناعية والحرفية وغيرها وسبل استثمار المخصص منها لهذه الأغراض على الوجه الأمثل، وتسهيل إصدار الموافقات اللازمة للأعمال التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية وغيرها، والوقوف على المعوقات أمام تنفيذ مشروعات الاستثمار المباشر ومشروعات الشراكة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمردود المالي والاقتصادي والوظيفي لهذه المشروعات على الدولة. كما وافق المجلس على رسالة لدراسة ومناقشة وبحث الأمن الغذائي والمائي، والوضع البيئي الراهن.